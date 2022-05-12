康文署3招遏炒場 打擊排隊黨 業界料僅短期收效

【晴報專訊】隨康文署轄下運動設施重開，場地炒風再燃。為遏炒賣，康文署下周一（16日）起推3招打擊「排隊黨」、替身訂場及團體炒場，包括「康體通」網上預約，比實體櫃枱及自助服務站早15分鐘開放；另訂場人士可透過「智方便」進入「康體通」訂場，防利用他人身份訂場。

有業界指出，問題根源在於場地不足。



惟業界指真正問題在於場地不足，料措施僅收短期成效，炒家很快將增加的成本轉嫁消費者。



康文署繼本月1日要求簽場者在巡查時在場後（下稱留守政策），昨加推3大措施，下周一生效，包括日後透過「康體通」網上預約，於早上7時開放，而實體櫃枱及自助服務站則遲15分鐘，冀打擊通宵輪候的「排隊黨」；而「智方便」用戶連結「康體通」後，可免輸入驗證碼，比一般用家更快訂場，署方解釋「智方便」帳戶綁定身份證和手機，炒家難用「替身」預訂；另團體申請獲批後，不准轉換活動負責人，冀阻「轉名」將場地轉售。



「黑市價」恐再升



全職籃球教練劉嘉豪指，過去因炒家網上「搶場」，署方遂利用驗證碼將步驟複雜化，惟炒家即改於實體櫃枱排隊，故認為新措施僅「還原基本步」。他坦言，「智方便」限1人1機，但不難請人代勞，且留守政策實行後，炒家已加收「坐館費」，「（籃球場）平均炒價由每2小時1,000至1,200元，加至1,400元；藍田（南）體育館更炒至1,500元。」



翱翔足球會創辦人趙俊傑批評，新招反難倒真正用家，因球會常有代教，限制轉名影響其靈活性，「曾有行家簽場後在場邊觀賽，遭職員質疑『唔落場踢即是炒家』。」他坦言，炒場根深柢固，有炒家已因留守政策每節加收200、300元，「再推新措施，隨時再加500元。」反助長「黑市價」。



有羽毛球會負責人指，炒家聘用露宿者24小時瞓在體育館排隊，若網上優先對用家公平點，惟擔心導致網絡大塞車，且問題根源在於場地不足，尤其羽毛球場與籃球場共用，「炒家訂1個籃球場等同霸4個羽毛球場，籃球場可40人同用，炒價到2,000元仍能負擔；但羽毛球多單對單訓練，難承接炒價，平日傍晚6時後、周末等繁忙時段完全無場。」