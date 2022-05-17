疫情橫行2周未跌 學者推算將「低4位數」微彈 冬季或爆第6波

【晴報專訊】疫情停滯，衞生防護中心指過去2周疫情在200至300宗水平徘徊，惟未再下跌。中大學者推算，未來1、2周疫情有機會反彈至「低4位數」，至冬季或爆第6波。

有學者指，市民出行指數已回升至疫前水平，料未來1、2周有輕微反彈。

另港大兩學者倡60歲以下可停用疫苗通行證，中心指僅一半港人有打第3針，疫苗通仍是復常基礎；公務員事務局局長聶德權亦強調未有訂結束時間。

昨多234人確診，42宗屬輸入，4人完成檢疫後陽性，包括一對美國返港夫婦，當中1人CT值低至15、16，且曾在社區「行街買嘢」，仍待分析是否本地感染。傳染病處首席醫生歐家榮指，過去2周疫情停滯，最新7日平均確診275宗，對比上1周289宗，及再前1周357宗，無進一步下跌或反彈。港大即時病毒繁殖率升至0.965，歐指「1傳1」在預期內，但若超過1，風險或增。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指，市民出行指數已回升至疫前水平，料未來1、2周有輕微反彈，單日確診或重回「低4位數」。本港接種率高且染疫者眾，有免疫屏障，暫毋須大幅收緊社交距離，相信冬季整體免疫水平下降，或現新變種才爆第6波。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，第6波或由新變種引發。

港大學者倡60歲以下 停疫苗通

另港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩、及藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光在報章撰文，稱年輕人重症及死亡率低，倡60歲以下可棄用疫苗通，毋須再用脅逼方式「谷針」。歐家榮回應指，年輕人染疫可致重症，且半數港人未打第3針，免疫屏障亦是暫時性，復常生活建基於疫苗通。聶德權指，無為疫苗通訂下結束時間，目前有需要執行。

港大中大聯合研究指，已打針者出現突破感染後，抗體反應為未接種者6倍，且中和抗體更廣泛，能應對其他變種；相反，未接種者康復後，仍可能再受其他變種侵害。