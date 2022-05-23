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23/05/2022

「禁追租」零違例 業主讓步減租最多3成 酒吧東主：再被停業仍要執笠

#停業 #酒吧 #暫緩追討欠租安排 #美容院 #減租
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　　【晴報專訊】第5波疫情下，不少行業被勒令停業，政府立法禁業主向指定處所的租戶追租3個月。條例本月1日生效，至今逾3星期，當局指至今未接獲違例投訴。

 

疫下商戶經營困難，「禁追租」條例令原本不願減租的業主，願與租戶商討。

 

　　惟有租戶透露，修例後有業主主動提出減租，其中有美容院獲減租最多達30%，且可追溯3個月；亦有酒吧東主稱，雖獲減租3個月，但因社交距離措施令酒吧「時停時開」，明言若出現第6波要停業，將索性結業。

 

　　財政司司長陳茂波於2022至23年財政預算案宣布，立法實施「暫緩追討欠租安排」。相關條例於本月1日刊憲生效。《條例》下的「保護期」為3個月，即直至7月31日，凡指明處所租戶在今年1月1日至7月31日無繳付租金，有關業主不能在保護期內向其追討欠租，亦不可終止租賃、向法院提出破產呈請等，但保護期結束後，業主便可追回累計的欠租。財政司司長辦公室回應查詢指，相關條例自生效以來，至今未接獲違例的投訴。

 

美容院：已過最痛苦時刻 才獲減租

 

　　惟有商戶對本報透露，法例生效後，業主主動減租。開設美容院Unique Beauty已20年的店主黃小姐指，旗下有5間分店及1間辦公室，總月租近70萬元。她說，疫情在2月爆發時，「每日打電話給業主傾減租」，對方指無商量餘地。惟至3月，政府提出暫緩追租條例後，4分店即獲業主陸續提出減租，平均為10%至30%，其中1間月租約3萬元的店舖，在4月底放寬社交距離措施時，業主主動減租30%，且可追溯3個月。但她認為，措施未在停業期間推出，3至4月已自行墊支約140萬元交租，「最痛苦時刻已過，現在才減畀我！」

 

現時核心區美容院、按摩院等，平均可以減租逾3成。（資料圖片）

 

　　另一美容院負責人則指，2分店總月租逾10萬元，知悉暫緩追租條例後，即去信業主商討，「如不減租只能停交租」，結果獲減租20%。她稱，今年申請了百分百擔保特惠貸款計劃，若加上欠租3個月，而回流客人減，亦未知下一波疫情爆發時會否再停業，「到時債台高築，真係絕路中的絕路」，不諱言經營者並不願「走數」，望當局不要再「話停就停」。

 

約40%酒吧已轉手 少數寧結業不欠租

 

酒吧上周四才獲准復業，有東主指若再出現無了期停業，前景未明下會無奈結業。（資料圖片）

 

　　酒吧酒館本月19日才復業，停業逾4個月，在中環經營酒吧近5年的岑先生說，於3月初向業主提出要求減租，當時業主態度強硬，「不減就是不減」，至政府吹風立法後，即轉軚減租20%，共3個月。他認為，立法令業主讓步，但長遠若再出現無了期「lockdown」，在前景未明下會無奈結業，「大家打曬針，停業並不公道」。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，有近30%至40%酒吧已轉手，頂手費約70萬至80萬元，亦有5%至10%選擇結業，形容業界寧結業亦不願欠租。

 

　　財政司司長辦公室指，欣悉一些業主已為租戶提供租金寬減，強烈呼籲其他業主效法。

 

旺區舖租 較高峰跌3至5成

 

　　美聯工商舖行政總裁盧展豪稱，據悉條例推出後，暫無租客應用，大部分業主願意減租20%至50%，尤其是停業多時的酒吧，「不交租不能頂租出去，如欠租要入稟，業主亦難在短時間內解決，故雙方寧可協議減租。」以核心區旺角、尖沙咀及銅鑼灣為例，平均空置率達20%，尤其是奶路臣街、波斯富街、金馬倫道，租金較高峰期跌達30%至50%，奶路臣街現一般舖位月租約7萬至8萬元。

 

　　盛滙商舖基金創辦人李根興形容，政府立法助租戶成功爭取減租機會，現時核心區的美容院、按摩院等平均可減約30%至50%。

 

 

轉載自: 晴報

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