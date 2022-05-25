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25/05/2022

林鄭：任內不放寬外防輸入 重啟慶回歸活動

#外防輸入 #疫苗通行證 #林鄭月娥 #肺炎疫情 #蘭桂坊酒店
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　　【晴報專訊】本港近期疫情放緩，特首林鄭月娥昨表示，港府將重啟慶祝香港回歸25周年活動的工作，並期望屆時有中央領導人訪港，但目前沒有相關資料。她又謂，本港放寬兩階段社交距離措施後情況良好，不排除任內能實施最後階段的「鬆綁」，但相信在任內不會放寬「外防輸入」方針，「疫苗通行證」亦會繼續實施。

 

林鄭月娥強調本港輸入個案比例仍較高，須小心應對。（資料圖片）


　　林鄭月娥認為，市民毋須着重本港每日感染數字，因數字無可避免會有波動，但強調本港輸入個案比例仍較高，須小心應對，料自己任期內放寬入境防疫措施機會極微，即會維持旅客抵港前要接種疫苗、在機場檢測待行、及酒店檢疫等措施。

盼領導人訪港 消息指研閉環管理

　　她又直言，熱切希望中央領導人訪港及發表重要講話，但目前沒有相關公布，惟強調要繼續保持疫情平穩趨勢，讓市民開心慶回歸。另因本港接種第2針疫苗的比例仍未達9成，她認為仍有提升空間，故「疫苗通行證」仍會實施，難言會否有取消的「硬指標」。

　　有政界消息指，即使中央領導人訪港，行程也會將採取密封式管理，對此港府高層正研究實施「閉環管理」，有機會與訪港中央領導層接觸的高官以至嘉賓，可能要在事前先自我隔離，惟領導人會否訪港、以至訪港領導人人選等，可能要在一周前才能正式落實。

　　林鄭月娥又透露，今年慶回歸主題曲將命名為《前》，寓意香港將向前邁進，由多名歌手主唱，政府下周初會發放宣傳短片，並在電視上播放主題曲，她希望市民留意歌詞。

 

下一頁　夫檢疫期涉違規見客 蘭桂坊酒店BA.2.12.1夫婦 播毒2群組

轉載自: 晴報

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