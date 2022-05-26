薪酬趨勢會確認調查 葉劉批評高級公務員加薪逾7%脫離現實

【晴報專訊】薪酬趨勢調查委員會昨開會後，確認早前公布的薪酬趨勢調查結果，即扣除遞增薪額後，高、中、低層公務員的薪酬淨指標分別為7.26%、4.55%及2.04%。

有工會指公務員過去2年凍薪，認為加薪4.55%僅追上通脹。

委員會主席李鑾輝強調，調查只是政府調整公務員薪酬的其中一個因素，認為有關數據仍是真實、客觀反映市場情況。惟多個公務員工會要求，低層公務員指標應與中層看齊，劃一加薪4.55%。

李鑾輝

李鑾輝昨指，今次調查仍是按現行機制進行，161間受邀公司中有111間回應，當中25%僱員數目介乎50至100人，共涉約13萬名僱員。對有指今次調查結果「滯後」，會上亦有委員提出如何更準確反映市況，他認為每年用框架相若的方法比較市場趨勢，才能反映變化，指今次調查仍能客觀反映。

他強調，所有與會代表均確認相關調查結果，但不想預測公務員加薪的最終幅度。對今日未有派員出席的華員會，早前提出應按通脹調整薪酬，他指政府考慮調薪時已包括物價和通脹因素，6大因素放大任何一個都不合適。

高級公僕加薪逾7% 葉劉批脫離現實

與會的高級公務員協會主席李方冲稱，今年很多企業在第5波疫情前已加薪，故數據出現滯後，但調查數據仍客觀，惟認為低層公務員淨指標應與中層劃一為4.55%，因公務員過去2年凍薪，4.55%只剛好追上通脹。公務員總工會主席馮傳宗亦謂，政府應肯定公務員過去一年工作，讓他們盡心盡力為下屆政府服務。

行政會議召集人陳智思認為，高中低級公務員薪酬差距雖繼續擴大，但政府應會按其他因素作平衡以收窄差距，防止影響整個政府。

另一行會成員葉劉淑儀則批評，高級公務員加薪逾7%是脫離現實，相信社會不會接受。