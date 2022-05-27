食環被批治鼠不力 邊調查邊撲滅 指數滯後欠準

【晴報專訊】本港2018至2020年共錄15宗大鼠戊型肝炎個案，食環署街市成「老鼠樂園」為人詬病，惟署方監察的「鼠患指數」，過去5年只徘徊於5%以下的低水平。申訴專員發現，食環署每年每區僅進行2次鼠患指數調查，令數據呈滯後，且調查工作存漏洞，前線人員放置有毒鼠餌時未打開包裝散發香味誘鼠，更認為老鼠會自行扯開，而署方更「邊調查邊滅鼠」，致調查結果或受干擾，未必能反映實況。

申訴署認為，食環署調查未能反映老鼠實際數目或出現次數。

現時食環署每半年一次在全港19區中選定50個地點，進行鼠患指數調查，即放置40至60個未熟番薯塊，在3日2夜後按其被老鼠咬食的比例，計算老鼠在該處分布廣泛程度，10%以下屬第一級，10至20%為第二級，20%或以上為第三級。據食環署數據，由2016至2020年間，全港鼠患指數均低於5%，僅個別地區指數較高。

調查半年一次 覆蓋範圍有限

申訴專員公署高級調查主任周錫超指，調查未能反映老鼠實際數目或出現次數，且覆蓋範圍有限，加上老鼠繁殖力強，每半年一次易出現數據滯後；又發現即使某些地區正進行調查，仍有食環署職員繼續在監察地點範圍滅鼠，致調查結果或受干擾。

申訴署發現，有放置在街道上的有毒鼠餌包裝未打孔。（資料圖片）

他又提到，食環署人員會使用打孔的透明膠袋包裝有毒鼠餌，避免鼠餌受潮或被沖走，亦可散發香味吸引老鼠，但公署發現，放置在街道上的鼠餌包裝未打孔，甚至有承辦商稱老鼠會自行扯開包裝袋進食，反映員工對滅鼠工具用法理解嚴重不足，或影響成效。

申訴專員趙慧賢指食環署監管不足，但強調市民也要自律保持環境衞生以防鼠患。

申訴專員趙慧賢則指，食環署近年年均接獲逾1萬宗鼠患投訴，但公署早前曾派員往3個地區及2間街市視察，發現食環署只會就街市公用地方進行清潔，已租出的攤檔則僅倚賴商販收市後自行清潔，而在收市後個別攤檔外堆積垃圾、雜物和海鮮殘渣，疑將清潔責任轉嫁署方，即使作口頭警告亦乏阻嚇力；部分街道後巷衞生問題嚴重，且多涉附近商戶，顯示監管不足，致鼠患問題加劇。

申訴署提11項建議 食環表歡迎

公署提出11項建議，包括探討改良鼠患指數調查方法、制定更全面「綜合鼠患指數」，為街市商戶和後巷清潔程度定立客觀標準，並加強巡查次數和作突擊巡查，同時加強前線和督導人員使用滅鼠工具培訓，也要投放更多資源整理分析市民投訴。

但趙強調，市民同樣要自律保持環境衞生，否則只會持續受鼠患困擾。

民建聯立法會議員鄭泳舜指，署方治鼠成效長期令人失望，個別地區垃圾問題亦一直未改善，如深水埗後巷長期被垃圾霸佔，亦曾接獲投訴稱唐樓高層有鼠蹤。他認為，疫情下市民更注重環境衞生，但鼠患非一般市民能處理，促署方認真檢視並作改善。

食環署對公署提出建議表歡迎，指已與相關部門落實當中大部分，並正積極跟進其餘建議，包括於轄下73個人流多街市進行密集式滅鼠行動，並在下月陸續擴展至轄下全部96個街市。