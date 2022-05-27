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27/05/2022

三跑年內啟用 2035機場客量料1.2億 航天城發展機場城市 11 SKIES冀旺丁財

#11 SKIES #三跑 #機管局
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　　【晴報專訊】本港多項旅遊基建相繼落成，其中三跑料今年內啟用以配合通關，位於機場的航天城、由新世界發展（0017）營運的11 SKIES，寫字樓部分率先今年7月入伙。機管局預計機場客量到2035年將達1.2億人次，冀本港機場成為旅客專程前往的景點。

 

11 SKIES為航天城的一站式零售餐飲娛樂商業發展項目，寫字樓部分7月入伙。

 

　　運房局局長陳帆則指，航天城將成為「耀眼新星」，是「機場城市」的引擎。新世界行政總裁鄭志剛則估計，11 SKIES在通關後可「旺丁又旺財」。

 

機管局行政總裁林天福

 

　　政府近年推動發展「機場城市」概念，機管局行政總裁林天福昨在航天城研討論壇指，日後機場不再只供搭飛機，冀可成為旅客願專程前往之目的地，成為「7x24」全天候消閒熱點，估計到2035年，香港機場可接待1.2億人次旅客，處理1,000萬公噸貨物；第三跑道則可提升機場處理客貨運能力，三跑上月完成試飛，料年內配合通關啟用。

 

　　林又提到，航天城正興建無人駕駛系統連接港珠澳大橋，長遠更伸延至東涌市中心，同時會在大橋香港口岸興建自動化停車位，料2024年落成，方便大灣區旅客自駕遊來港；航天城海濱亦會引入更多船隻停泊設施，酒店及餐飲設施，如同蒙地卡羅海灣般美麗。

 

　　11 SKIES則為航天城的一站式零售餐飲娛樂商業發展項目，總樓面面積達380萬平方呎，當中3幢甲級寫字樓率先今年7月入伙。陳帆昨稱，航天城將成為機場島上的「耀眼新星」，是推動「機場城市」多元化、多功能發展的重要引擎，期待11 SKIES商廈項目啟用。

 

11 SKIES一站式零售餐飲娛樂商業項目

 

新世界行政總裁鄭志剛

 

　　鄭志剛致辭時稱，航天城將大嶼山發展成連接大灣區及世界的機場城市，加強香港航空樞紐地位，而11 SKIES的娛樂設施和商場未來兩年陸續揭幕。他稱，早前內地市場調查發現，有95%受訪者想「睇一睇」11 SKIES，有7成更願為其多留港最少一兩日，相信項目會成為大灣區旅客訪港第一站，而香港亦為受旅客歡迎之處，認為只要恢復通關，航天城及11 SKIES將「旺丁又旺財」。

 

　　旅發局總幹事程鼎一指，航天城鄰近大灣區，認為是對業界的強心針，而近期有M+博物館落成，加上天壇大佛重修，以至迪士尼樂園新節目等，相信有助旅遊業重上軌道。

 

 

轉載自: 晴報

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