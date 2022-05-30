疫苗通明須3針 市民趕補針索豁免 有食客取消6月訂座 餐廳料生意少2成

【晴報專訊】疫苗通行證的門檻，明起提升至3針。公務員事務局局長聶德權昨承認，全港有60萬人已到期而未打第3針，不少人近日趕搭尾班車。

不少人近日趕打第3針，有接種中心現人龍。

有私醫指，除打第3針者眾，亦有長者恐下月中「入唔到專科門診」而急打首針；亦有醫生指不少市民索取豁免證明書欲免打；食衞局指有11萬張豁免書仍生效。餐飲業估計，生意料減最少2成，更有食客取消6月訂座。

市民明起須齊3針才能進入食肆等指定處所，公院專科門診等則下月13日起亦要齊針。公務員事務局局長聶德權指，有60萬已打2針逾半年人士，未補第3針，惟強調本月第3針接種率升10%；截至昨晚，全港56.4%人已打3針。

若打2針已滿半年，明起進入食肆等處所必須要打齊3針。（資料圖片）

家庭醫生林永和指，最近日均為20人打針，不乏為應付疫苗通要求；另有長者及長期病患因專科門診新增接種要求，匆忙打首針，「但很多人打2針趕不及覆診期，覆診前還是要做核酸檢測。」另近一周有數十人聲稱曾感染，但無法下載康復碼而求助。

憂未能求醫專科門診 長者急打首針

家庭醫生關嘉美指，今明是補針「預約衝刺」，「有人隔200日才補第3針；亦有人康復未夠90日已想補針。」她又指，每日均有市民欲索打針豁免書，有已打2針但近期甲狀腺出問題女士成功獲發。

食衞局指自1月底推出豁免證明書後，公私營系統共簽發13.7萬張，涉12.7萬人；現有11萬張豁免書仍有效；另有134萬人可領康復碼，當中約70萬人已通過各渠道下載，但部分人早已打夠針或毋須下載康復碼。局方又指，直至6月30日過渡期內，即使未有康復碼，仍可使用相關康復或感染證明。醫管局則指，病人可直接諮詢家庭醫生作針前評估，公院至今為逾3,500人提供評估服務。

但有數十萬原可到光顧食肆市民，因未齊針明起不能進入。凡高廚房負責人Duncan指，6月訂座明顯下跌，首周有2、3張枱取消，「因有朋友未齊針」，生意料跌10至20%。富嘉閣行政總廚李文基稱，6月前聚會增，下月則倒跌20至30%。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍指，第2階段社交距離放寬後，業界生意恢復近90%，但疫苗通門檻升，業界只能「空著急」。

疫苗通次階段 檢控及罰款俱增

食環署在疫苗通首階段僅作5宗檢控及發出1張定額罰款通知；次階段則增至8宗及2張定額罰款通知。警方首階段對餐飲及其他指明處所作51宗報告及巡查，發28宗勸喻或警告，2張告票及2宗檢控，但次階段即增至1,515宗報告和巡查，發19張告票及2宗檢控。

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