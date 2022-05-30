脊骨問題低齡化 逾9成學童出事

【晴報專訊】年幼學童理應較少出現脊骨問題，但有統計發現，逾9成幼稚園生和小學生有不同程度脊骨問題，比疫情前升近2成，且有低齡化趨勢；當中脊骨側彎最嚴重，逾7%幼稚園生更有手腳麻痹情況。有脊醫指，長遠或導致脊骨錯位和干擾神經，建議兒童每半年檢查脊骨和定時做護脊操，培養護脊習慣。

兒童脊科基金今年1至3月，透過「兒童脊科義診」計劃為74名幼園生和252名小學生進行檢查，均有逾9成人有脊骨問題，比2019年升近2成。除寒背和頭部前傾問題持續，脊骨側彎患者較2019年倍增至逾4成，幼稚園生中更增16%，反映脊骨問題趨低齡化。

受頸膊痛、胸口痛、腰背痛及手腳麻痹困擾的學童亦趨升。兒童脊科基金榮譽顧問脊醫孫龍指，患痛症的幼園生比例升近1成，手腳麻痹原為較罕見痛症，但卻有逾7.27%幼園生患上。他提醒一些常見兒童問題，如無故哭泣、尿床、食慾不振和專注力不足等，或是脊骨錯位的警號。

基金同期訪問286名家長，發現學童日用電子產品多於3小時或以上者升近6倍。兒童脊科基金榮譽顧問脊醫谷德俊估計，學童脊骨問題惡化與疫下常以不良姿勢上網課及缺乏運動有關。

疫下多用電子產品 小學生寒背惡化

腰痠背痛持續兩年的小學生軒軒，因疫下常用電子產品，致寒背及頭部前傾惡化，要母親幫助按摩，幸經矯正後有改善。

腰痠背痛持續兩年的小學生軒軒（右），經矯正後有改善。（受訪者提供）

兒童脊科基金榮譽脊醫顧問唐右天指，「斜頸症」為典型脊骨錯位。雖然頸椎為最靈活部位，惟學童常低頭做功課和用一邊手寫字，容易發生問題，導致脊骨傾側和旋轉，壓着肌肉和神經，致產生痛症。

脊醫建議兒童自2歲起每年檢查脊骨、上課時避免趴在桌上和設定零電子產品時段，從小培養護脊習慣。