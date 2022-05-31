  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

31/05/2022

4宗疑BA.2.12.1 太古城麥當勞患者同座 康景C座3確診

#疫苗通行證 #肺炎疫情 #BA.2.12.1
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨新增275宗確診，當中4宗疑感染BA.2.12.1變種，包括住在康景花園C座的一家3人；跟早前太古城群組患者同座，惟不同層及坐向，另1名51歲男亦住在太古城。

 

歐家榮指，太古城及筲箕灣一帶疑有隱形患者，籲居民有病徵應做快測。（資料圖片）

 

　　衞生防護中心稱，太古一帶或有隱形傳播鏈，籲居民有病徵應做快測。而中環2酒吧群組亦增19宗個案，其中2人曾先後到2間酒吧，但估計未必是群組源頭。

 

　　昨日多4宗懷疑BA.2.12.1個案，包括一對住在康景花園C座的母女及同住外傭，而2名同住家人檢測陰性亦無發病；另一個案涉住太古城高山台廬山閣的51歲男子，其2名家人則陰性。

 

　　傳染病處首席醫生歐家榮指，4宗個案與早前BA.2.12.1個案暫未發現關連，僅染疫一家所住大廈跟早前屬太古城麥當勞群組的患者同座，惟不同層數及坐向，而一家亦無到過涉事麥當勞，母親及外傭早前強檢均呈陰性。但歐指，太古城及筲箕灣一帶相信有隱形患者，籲居民有病徵應做快測。

 

2人曾先後到2酒吧

 

　　而中環Iron Fairies及Zentral酒吧昨分別多11宗及8宗個案，其中相識的29歲男及30歲男前日（29日）強檢揪出，他們本月21日曾一同到Iron Fairies，逗留半小時後再到Zentral。歐指，30歲男於26日發病，可能在酒吧感染，另1人則無病徵；而Zentral早於本月20日已有個案發病，料2人非感染源頭。他稱，2間酒吧人多擠迫，Iron Fairies31個環境樣本全屬陰性，但機電署初步發現2酒吧通風都不理想，料會再有新個案，並續跟進有否違規。

 

　　網傳涉事酒吧曾邀DJ打碟，蘭桂坊協會總監張素媚昨稱，當局立法時未介定打碟是否屬現場表演，後來向署方查詢才知；亦有業界認為只要遵從防疫要求，應放寬規定。但歐家榮重申，酒吧要遵守表列處所規定，是否調整規定或引入額外措施則待相關部門決定。

 

　　另昨有48宗輸入個案，其中1宗為第8日檢測陽性，19歲男患者由美國返港，CT值大於30，料為復陽個案。而昨增2宗死亡個案，分別為84歲及65歲長者，均有長期病。

 

 

下一頁：學校呈報增45宗陽性

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#疫苗通行證 #肺炎疫情 #BA.2.12.1

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk