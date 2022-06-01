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01/06/2022

酒吧爆疫 社交距離本月未必再放寬 國藥Omicron疫苗招募測試

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　　【晴報專訊】昨多329人確診，35宗屬輸入，兩大酒吧群組多14人染疫，第5波累計突破120萬人中招。特首林鄭月娥指，本月下旬未必如期放寬第3階段社交距離。港大內科學系臨床教授孔繁毅預告，冬季料有新爆發，疫苗通勢維持2、3年。

　　餐飲業界指，第3階段措施延遲對酒吧、中式酒樓打擊最大。

　　中環酒吧Zentral多4人染疫，Iron Fairies多10人中招，合計57人感染，約200人未遵令強檢，佔當晚來客七分一。會展多1名倉務員疑染Omicron BA.2.12.1，曾於5月25和26日早上光顧員工餐廳者要再強檢；而餐廳及更衣室等採集150個環境樣本暫陰性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，疫情平穩但陷「膠着」，需持續觀察。

　　林鄭指因兩大酒吧爆疫，本月下旬未必放寬第3階段社交距離，但認為措施僅涉容量解禁、復辦現場表演等，對市民影響不大，暫亦不會再收緊措施，現行社交距離延長至本月15日。另因輸入病例佔整體確診約1、2成，且多涉變種，故酒店隔離維持7日，入境者家居隔離等不會在本月底前推出。疫苗通門檻昨升至3針，僅57.9%人已打3針。她指前日有逾5.1萬人打第3針，說明疫苗通作用。

　　孔繁毅指，若確診重回2位數，可望實施第3階段社交距離；但料今冬有新一輪爆發，冬季要維持室內口罩令。若新冠演變為風土病，仍要持續補針才有免疫屏障，故疫苗通料會維持2、3年，直至威脅程度與流感相若，才可讓市民自選是否打針。

 


業界指酒吧中式酒樓打擊大

　　稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍指出，第3階段放寬煞停對酒吧及中式酒樓打擊最大，幸好現時非婚宴、公司宴會旺季，冀港府年底前重啟第3階段措施，避免重新收緊，否則業界難以承受。

　　香港酒吧業協會主席錢雋永指，生意額只及過往7成，對第3階段放寬延遲感失望及不公，認為不應因個別事件便懲罰整個業界。

 

 

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轉載自: 晴報

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