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01/06/2022

沙頭角端午節歷史性解禁 本地遊6月中成行 旅社僅獲1團配額

#沙頭角 #禁區 #中英街 #本地遊
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　　【晴報專訊】本周五（3日）即端午節當天起，沙頭角禁區將歷史性開放，屆時會由特首林鄭月娥主持啟動禮，惟僅限碼頭及附近市集，本地團要到6月18日才成團出發，大部分旅行社僅「期間限定」辦1團，其中康泰100個名額已爆滿，團費為299元；而開放禁區後首2周，逾20團僅由1間慈善團體、政府機構及業界承辦。旅議會期望，開放3個月後，當局可不設人數限額，讓旅行社「想做就做」。

 

禁區沙頭角首對外開放，讓市民有機會遊覽當地美景。（讀者提供）


　　據旅議會資料，首階段開放日期為本月3日至8月28日，惟僅限逢周末及公眾假期；本月3至12日為試運期，甄選了5間旅行社籌辦旅行團；其後則以抽籤形式，選出21間旅行社辦沙頭角團。參與的持牌旅行社須曾參與首階段「綠色生活本地遊獎勵計劃」、組織過最少800人次的綠色本地遊等，且要聘用經培訓的指定導遊及領隊。

　　旅議會主席徐王美倫表示，因疫情一度推遲開放沙頭角禁區，目前約有10名具文化、歷史及生態團經驗的導遊，僅足以應付試運期的團數，本周起再陸續培訓更多合資格導遊，故首2周、共4日的試運團，將由慈善團體、政府機構及業界承辦，當中包括業界的「踩線團」，每日分2個時段、共約6團。本周五首天則有3團，每團約30人、即約90人，由2間旅行社帶團。

旅社：限人流為不影響居民

　　徐王美倫又指，公眾團要到本月18日才成團，行程有指定「必遊」項目，包括新開放的沙頭角碼頭及市集、乘船遊鴨洲或吉澳，而其中一站須為荔枝窩，且要包1餐堂食午膳，可選址吉澳容納到較多人的餐廳提供團餐。

　　東瀛遊本月5日出團，共辦5至6團、每團28人，即共約140至168人，一半分配予慈善團體，一半為政府機構，每人團費299元。對旅行團配額是否足夠，執行董事禤國全稱會配合政府。

　　而康泰則取得本月18日一團公眾團，先帶團友遊覽有「香港小桂林」之稱的流水響水塘及午膳，再到沙頭角禁區及荔枝窩，團費同樣為299元，100個名額推出一日即售罄。發言人指，明白為不影響當地居民而限制人流，相信往後會逐步開放，將向旅議會申請加團。

冀開放3月後 旅社「想做就做」

　　合資格辦團的縱橫遊則無參與，常務董事袁振寧指，當局並非開放整個沙頭角，行程亦要按規定進行，認為吸引力不大，且要求收客不足90%即「出局」，故他寧選擇留力做好即將通關的日、韓團。

　　徐王美倫解釋，明白業界想踴躍參與，望經過首階段熟習後，3個月後旅行社「想做就可以做」。

善德基金會 邀90中小學遊沙頭角

　　旅議會規定，沙頭角禁區首階段開放直至8月底，持牌旅行代理商均須將半數旅行團名額，撥予指定團體，最終由善德基金會承辦。善德基金會常務副主席藍國慶表示，基金會共贊助100萬元，邀請近90間中小學參與，將舉辦80團、每團30人。

 

藍國慶（右二）希望透過遊沙頭角讓青年了解當地文化歷史


　　他稱基金會自2014年成立後，每年均有組織青年團到內地交流，今次亦應保安局邀請參加，希望讓青年了解當地文化歷史，並加入國民教育，如中英街對「一國兩制」的意義、北部都會區發展等。對暫只有1個團體參與，他估計因籌備時間緊逼，相信日後有更多團體加入。

 

轉載自: 晴報

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