快測陽性突增6成 疑舊資料換康復碼 故意虛報可重罰

【晴報專訊】昨單日快測陽性達354宗，較前日大增6成。衞生防護中心總監徐樂堅指，經核酸覆檢快測個案，發現「假陽性率」由以往7%，近日增至最高有38%，疑有人為應付疫苗通行證3針要求，故意上傳舊資料以換取「康復碼」。他強調，每宗快測均會以核酸覆檢，曾感染但未呈報者應補針；若發現故意虛報，最高可被判罰1萬元和監禁6個月。警方指，接到衞生防護中心累計轉介5宗疑涉快測虛報個案，網罪科至今拘捕3人。

徐樂堅呼籲曾感染但未呈報者，應補打針。

「快測假陽性」增至最高38%

快測陽性呈報急升，由前日215宗增至昨354宗，增幅逾6成。傳染病處主任張竹君指，快測呈報升幅高，惟發現大比例人士核酸覆檢後「陽轉陰」，不排除部分涉誤導或虛報。她警告若任何人明知而提供假資料，一經定罪最高可處三級罰款（即1萬元）及監禁6個月。

徐樂堅補充，快測工具準確性有局限，但過去抽查假陽性率僅1至2%，近2個月因整體個案下降，假陽性率為7%；醫院核酸覆檢亦有相若結果。惟最近數日假陽性率一躍至15%到38%，推測「好大機會」與疫苗通的門檻在本周二（5月31日）提升至3針有關。

徐指，近期接獲眾多已打2針市民查詢，聲稱在今年2月、3月快測陽性，但未有呈報，要求取回康復記錄。他相信，因快測平台僅允呈報近2日陽性個案，驅使有人將舊資料重新上傳，聲稱是近日快測結果以換取康復碼。他強調，每宗快測都會做核酸覆檢，康復者若想符疫苗通要求應打針，而不應再糾纏取回康復記錄。

港大內科學系臨床教授孔繁毅建議，政府可考慮要求快測陽性者，先到社區檢測中心作核酸覆檢，確定陽性後才計入，避免「假陽性」。

另食環署指，因本周二至今為「三針疫苗通」適應期，首日巡查後未作檢控；而警方首日作238宗巡查及報告亦未檢控；但同日就違599F章處所經營限制者，發3告票及1檢控。

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