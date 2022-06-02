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02/06/2022

珍寶海鮮舫廚房船 入水傾側 議員聯署促當局研保留

#珍寶海鮮舫 #立法會議員
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　　【晴報專訊】現時停泊在香港仔避風塘的珍寶海鮮舫，原定本月內移離香港，惟停泊在旁邊約30米長的「廚房船」前晚疑因入水致傾側，消防及水警到場調查後，證實無人被困或失蹤，其後由消防人員固定。海事處事後曾派員到場了解，發現海面有小量油污，已即時安排承辦商到場清理。

 

涉事廚房船已被消防固定好，未有即時危險。

 

　　7名立法會議員昨聯署去信政府，促當局積極研究保留珍寶海鮮舫。

 

　　參與聯署的旅遊界姚柏良表示，政府前年的施政報告中曾提及要活化海鮮舫，令業界感振奮，而業界今對海鮮舫需移離感愕然。

 

　　姚強調海鮮舫有歷史文化價值，屬港人集體回憶，即使花公帑進行商業項目並不可行，仍可從保育和旅遊角度保留，政府也可考慮透過慈善基金，以社企方式保留海鮮舫。

 

冀予足夠時間覓「白武士」

 

　　他又透露，有對海鮮舫有興趣的人士正進行商討洽談，望政府給予足夠時間讓經營者尋找「白武士」，並豁免海鮮舫的牌照費用。

 

　　另一名有份聯署的新民黨議員陳家珮則認為，活化海鮮舫不一定要動用公帑，政府可提供政策支援，相信在集思廣益下，會有不同的活化方案，例如成為海洋公園的其中一個景點、覓地重建等，又可參考中環美利樓的重建計劃，保留海鮮舫原貌。

 

轉載自: 晴報

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