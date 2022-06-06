914件故宮藏品陸續運抵 部分國寶首在港亮相

【晴報專訊】香港故宮文化博物館將於下月開幕，來自故宮博物院的914件展品已獲中央政府批准並陸續運抵本港，其中佔整體18%共166件更屬「國寶」級別，絕大部分文物是首次在港展出，亦是故宮自1925年成立以來，最大規模的藏品出境外借。因保存問題，部分展品展期只有1至3個月，並透露將公布入場及門票詳情。



166件屬一級文物 展期最短僅1個月



香港故宮文化博物館昨公布，914件展品於故宮逾186萬件藏品中選出，涵蓋故宮博物院藏品的各大門類，包括繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、古代建築等，時間跨度為5,000年，其中一級文物達166件，佔整體18%。



開幕展將設9個展廳，其中8號及9號展廳為兩個特別展覽，包括「國之瑰寶︰故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，滙集35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，惟因保存問題，展期只有3個月，包括北宋米芾行書《研山銘》卷，出自北宋著名書畫家米芾，與蘇軾、黃庭堅、蔡襄合稱「宋四家」，卷作直至近代輾轉流落日本，國家文物局於2002年成功競購，並於故宮博物院收藏，今次為其首度於境外展出；9號展廳的「馳騁天下：馬文化藝術」，將同時展出13件來自羅浮宮的珍藏；另2個專題展覽將介紹明清的紫禁城以及清代宮廷生活；3個專題展覽則分別聚焦陶瓷、清代帝后畫像及工藝珍寶。



博物館指，所有文物在香港的展期，由1個月至超過1年不等，因從文物保護角度而言，部分文物需輪換展出，例如古代書畫這類紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有1至3個月，部分文物展品今次展出後，要回到故宮博物院「休眠」數年。



香港故宮文化博物館館長吳志華指，將以嶄新策展手法，結合新科技和媒體展出珍藏。

北宋米芾行書《研山銘》卷（香港故宮圖片）

乾隆款畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提梁壺（香港故宮圖片）

明白釉塑貼鮮紅蟠螭蒜頭瓶（香港故宮圖片）

北宋定窯白釉孩兒枕（香港故宮圖片）