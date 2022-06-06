  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

06/06/2022

港灘岸拾獲廢膠樽 4.3萬破紀錄 環團倡生產者責任盡快立法

#膠樽 #綠惜地球 #回收 #生產者責任
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】近年海洋垃圾有增無減，「綠惜地球」昨公布最新「飲品膠樽品牌調查」結果，指期內於本港灘岸共拾獲43,726個廢膠樽，數目是3年調查之冠，有招紙的膠樽上繁簡體各佔約一半。

　　組織認為調查結果反映膠樽污染問題持續嚴重，飲品製造商亦缺乏減塑承擔及行動，籲下屆政府盡快就飲品容器生產者責任立法，及加強中港海上廢物防治。

　　「綠惜地球」在前年11月至去年11月期間，在本港62個灘岸、離島等地點進行共116場「飲品膠樽品牌調查」，拾獲共4.37萬個膠樽，當中在鹹田灣撿獲最多達1,913個。撿獲的膠樽中，除7,668個無法識別品牌外，餘下有繁體、簡體及其他文字招紙的膠樽各佔49.3%、48.4%及2.3%。

 

「綠惜地球」在62處撿獲廢膠樽，鹹田灣佔最多有1,913個。（受訪者提供）


籲企業制定更進取回收目標

　　綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，廢膠樽品牌統計中「四大天王」排名連續3年不變，前5個品牌的廢膠樽總量佔整體比例達52.2%，如單計繁體品牌約1.77萬個膠樽，首4位排名亦連續3年不變，分別是維他、太古集團、屈臣氏及津路，前3個品牌的膠樽量佔整體67.5%。

 

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指眾多海洋廢物之中，膠樽佔較多。


　　劉稱，本地或內地飲品商均有責任做好源頭減廢，籲各企業制定更進取的回收目標；另考慮到整體66%膠樽涉及水類飲品，亦可考慮增設收費斟水機，鼓勵市民自備容器添水。他強調，港府應盡快實施塑膠飲品容器生產者責任計劃（PPRS），而且不該遲於2024年落實，包括實施每個膠樽不低於1元的按樽制，並研究為企業減廢帶來更多誘因，及加強防治中港海洋垃圾污染。

　　環保署稱，去年已透過各項措施回收逾7,800萬個膠樽，又重申去年完成諮詢後，期望在2025年落實PPRS。屈臣氏則稱，一直有為膠樽回收提供條件和誘因，如在人多地段設智能回收機或提供現金回贈等，亦樂意支持政府推行PPRS。

 

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#膠樽 #綠惜地球 #回收 #生產者責任

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk