港灘岸拾獲廢膠樽 4.3萬破紀錄 環團倡生產者責任盡快立法

【晴報專訊】近年海洋垃圾有增無減，「綠惜地球」昨公布最新「飲品膠樽品牌調查」結果，指期內於本港灘岸共拾獲43,726個廢膠樽，數目是3年調查之冠，有招紙的膠樽上繁簡體各佔約一半。



組織認為調查結果反映膠樽污染問題持續嚴重，飲品製造商亦缺乏減塑承擔及行動，籲下屆政府盡快就飲品容器生產者責任立法，及加強中港海上廢物防治。



「綠惜地球」在前年11月至去年11月期間，在本港62個灘岸、離島等地點進行共116場「飲品膠樽品牌調查」，拾獲共4.37萬個膠樽，當中在鹹田灣撿獲最多達1,913個。撿獲的膠樽中，除7,668個無法識別品牌外，餘下有繁體、簡體及其他文字招紙的膠樽各佔49.3%、48.4%及2.3%。

「綠惜地球」在62處撿獲廢膠樽，鹹田灣佔最多有1,913個。（受訪者提供）



籲企業制定更進取回收目標



綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，廢膠樽品牌統計中「四大天王」排名連續3年不變，前5個品牌的廢膠樽總量佔整體比例達52.2%，如單計繁體品牌約1.77萬個膠樽，首4位排名亦連續3年不變，分別是維他、太古集團、屈臣氏及津路，前3個品牌的膠樽量佔整體67.5%。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指眾多海洋廢物之中，膠樽佔較多。



劉稱，本地或內地飲品商均有責任做好源頭減廢，籲各企業制定更進取的回收目標；另考慮到整體66%膠樽涉及水類飲品，亦可考慮增設收費斟水機，鼓勵市民自備容器添水。他強調，港府應盡快實施塑膠飲品容器生產者責任計劃（PPRS），而且不該遲於2024年落實，包括實施每個膠樽不低於1元的按樽制，並研究為企業減廢帶來更多誘因，及加強防治中港海洋垃圾污染。



環保署稱，去年已透過各項措施回收逾7,800萬個膠樽，又重申去年完成諮詢後，期望在2025年落實PPRS。屈臣氏則稱，一直有為膠樽回收提供條件和誘因，如在人多地段設智能回收機或提供現金回贈等，亦樂意支持政府推行PPRS。