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07/06/2022

興趣班中招多 147校逾200確診 2校4班停課

#學校 #興趣班 #停課 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】本港確診攀上543宗，再創近6周新高。學校昨有204宗陽性呈報，涉147間學校，當中2校爆新群組需停課數日至1周；另有2校的法文及爵士舞班續有新感染。

 

九龍塘方方樂趣英文小學有12名學生確診，3班停課1周。

 

　　衞生防護中心指，學校個案多屬散發性，數字或反映社區感染情況而非學校爆發。另再有2新個案疑涉BA.2.12.1，當中1人為中環Cafe Crepe店員。

 

　　昨多543宗確診，再創4月23日來新高，當中332宗屬快測呈報，86宗屬輸入。隨着港大病毒即時繁殖率升至1.4843，學校個案在長假後顯著上升，多147間學校呈報共204宗陽性。傳染病處主任張竹君指，九龍塘方方樂趣英文小學有4班共12名學生染疫，以5F班最嚴重，全班24人有6人染疫，2F和4H班各有3人和2人中招，均須停課1周；而餘下4F班僅1學生染疫，暫毋須停課。張指，染疫學生中有4人在上周五下午參與籃球隊活動，同隊還有2名學生要家居檢疫。方方樂趣英文小學指，已叫停所有興趣班活動，又澄清籃球隊僅1學生中招。

 

　　深水埗福榮街官立小學的4C班全班28人有4名學生感染，須停課數日；而早前已有確診的浸大附屬學校王錦輝中小學的法文班，則多3人染疫；另寶血會上智英文書院爵士舞班多1人確診。張強調，學校大多呈報1、2宗個案，屬散發性，數字或反映社區感染情況，未必是學校爆疫。

 

　　另中環酒吧傳播未止，LINQ多15人中招，累計93人感染；Shuffle多16人染疫，當中2人是員工，累計85人中招，全店4成員工已確診。張指，兩店部分個案經基因分析後，料為本地流行病毒。而Zentral和Iron Fairies因已爆疫逾2周，「截數」不再計算新感染，但兩店各有10多人未強檢，會發出法律文件，若拒檢測將轉交警方跟進。

 

2個案涉BA.2.12.1亞系

 

　　再有2個案疑涉BA.2.12.1亞系，當中1人是威靈頓街Cafe Crepe店員，疑遭光顧的太古城鄱陽閣一家4口傳染；另1人是太古城高山台怡山閣同住家人。

 

　　此外，上周五呈報300宗快測中，高達75宗覆檢陰性或拒交樣本，「假陽性率」達25%，比率遠高於早前4日覆檢的14%至23%。張強調，每宗個案都會覆檢，拒交回核酸樣本者會遭剔除，無法獲隔離令、康復碼，若證有人提供虛假或誤導資料，則屬刑事罪行。因「假陽性」個案多，張指或影響病毒繁殖率計算，港大數字或有高估，當局檢視疫情時會一併留意相關指標。

 

 

轉載自: 晴報

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