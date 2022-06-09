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09/06/2022

工商界議員憂裁員潮 將反對或棄權 取消強積金對沖今三讀

#立法會 #取消強積金對沖
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　　【晴報專訊】立法會大會昨續辯論取消強積金對沖條例草案，最終以72票贊成、6票反對及11票棄權通過二讀，並將於今三讀表決。多名勞工界議員發言指，落實安排將有助保障僱員退休生活；工商界則擔心會因此破壞勞資關係，引發裁員潮或有員工「博炒」欲獲長服金。政府則強調，取消對沖只是將勞資關係回復到2000年推行強積金前的情況。

 

立法會今將就取消強積金對沖三讀，在多黨表明支持下料將通過。（資料圖片）

 

　　政府提出為僱主提供25年共332億元補貼，而落實取消首3年，僱主與政府將各承擔一半長期服務金或遣散費，僱主承擔最多3,000元，其餘由政府補貼。勞福局局長羅致光重申，通過草案後仍要到2025年才落實取消對沖，又不具追溯力，相信商界有足夠時間準備，額外負擔也不大。他亦謂，取消對沖只是將勞資關係回復到2000年推行強積金制度前的情況，指當年也沒有僱員「博炒」。

 

　　自由黨主席邵家輝表明反對，指企業在疫情下已「五癆七傷」，擔心日後長期僱員為獲長期服務金而「博炒」，或有無良僱主迫走年長員工以逃避支付長服金，稱現並非取消的合適時間。紡織及製衣界陳祖恒關注，僱主或會聘請更多兼職或臨時工，令就業市場不穩定。

 

工聯會︰料勞資關係變好

 

　　工聯會陸頌雄相信，日後勞資關係會變好，因僱主為免有額外承擔而審慎「炒人」；勞聯周小松認為員工「博炒」或無良僱主迫走僱員情況只屬個別事件，加上屆時將以劃線方式落實對沖安排，相信有助僱主適應。商界廖長江則謂爭議拖拉已久，方案雖不完美但會支持。

 

 

轉載自: 晴報

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