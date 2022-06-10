林鄭：任內成績無愧於己 稱歷盡驚濤駭浪 議員紛致謝

【晴報專訊】特首林鄭月娥昨出席任內最後一次立法會答問會，回顧過去5年形容歷盡驚濤駭浪，但相信已交出無愧自己的成績表，為其42年公務生涯劃上完整句號。會上大部分發言議員向她致謝。

林鄭強調過去5年來，無一刻想過要辭職。

立法會主席梁君彥指，林鄭任內重視行政立法關係，親到立法會回應了445項質詢，感謝她配合立法會履行憲制責任。

林鄭憶述，在5年前的7月5日，首次以特首身份到立法會，當時已見到議會內耗，往後一兩年亦努力與不同黨派溝通，惟修例風波說明良好行政立法關係要建基於一國原則，若有反中亂港者經選舉進入體制，足以危害國家安全，而落實愛國者治港後，立法會始有條件通過多條意義重大的法案，如禁止加熱煙及取消強積金對沖。她又語帶感觸稱，過去5年確是回歸以來最嚴峻的局面，相信已交出一張無愧於自己的成績表，為42年公務生涯劃上完整句號。

林鄭離開會議廳時，獲多名議員點頭致意。

今年1月初的答問會，多位議員狠批港府抗疫表現，但昨會議氣氛和諧，即使反對取消對沖的自由黨張宇人亦指，雖然政府已「數夠票」，但亦願考慮不同黨派意見。份屬林鄭「前輩」的新民黨葉劉淑儀更形容，相信對方是回歸以來4位特首中最辛苦的一位，感謝她的付出。

「遇愈困難嘅事愈興奮」

工聯會陸頌雄問到，過去5年會否有一刻想過「早知唔承擔呢份責任」，林鄭強調「5年來無一刻後悔接受任命，無一刻想過要辭職，做人要有始有終」，又指去年施政報告已提過自己如何捱過難關，先是有中央支持，自己上任時也有誓言，而家人都支持自己，現時回想亦因性格使然，「有人形容過我遇到愈困難嘅事就愈興奮」。

梁君彥在答問會結束時稱，林鄭任內出席18次答問會及18次「短問短答」質詢，總共回答445項議員質詢，另履行承諾在會議後30日內，由相關政策局回應跟進問題，感謝對方配合立法會履行憲制責任，監察政府施政。多位議員向離開會議廳的林鄭點頭致意，部分更雙手合十。