  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/06/2022

西貢塌泥堵路5天未解封 村民歸家難 礙返工返學覆診 昨起僅限時開放

#山泥傾瀉 #封路
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港迎來梅雨槽，本周續有狂風雷暴。惡劣天氣下，西貢北潭路上周三（8日）山泥傾瀉，須緊急封路清理及維修，惟連日雨天拖慢工程，逾300名村民唯一的行車線遭圍封，至昨天已5日。

 

清理山泥工程估計最快兩三日後才完成，北潭路仍未完全開通，昨有村民徒步出入。

 

　　有村民指無論外出或返家，均要走山路約1小時，致無法上班、上學、覆診等，甚至面臨斷糧；至昨晚起車路每日僅限早晚各開放2小時，形容做法「離地」，又批評當局無通報機制，村民感求助無門。區議員料清理山泥需時，最快2至3日後才能全面解封。

 

北潭路上周三山泥傾瀉，山泥完全覆蓋來回行車線。(網上圖片)

北潭路上周三山泥傾瀉，山泥完全覆蓋來回行車線。(網上圖片)

 

　　上周三中午約12時，一幅位於西貢北潭路斜坡上的護土牆突然倒塌，大量山泥覆蓋來回行車線，當局緊急封路清理及維修，陸路交通即時中斷，到昨天已5日，至昨日傍晚6至8時終開放兩小時予車通行，由今日起當局亦僅放寬每日早上7至9時，以及傍晚6至8時各開放2小時予小型車輛出入，本周三（15日）再評估；並提供有限度小巴服務至西貢碼頭。

 

出入靠行山 花逾句半鐘

 

　　居於大灘村的朱小姐稱，平日以私家車代步，駕車由北潭涌經北潭坳入村，只需20至25分鐘。但封路後所有車輛只能到達北潭涌，自行走山路約1小時至北潭坳，再步行至各村落，路程近1個半小時。她說村內學童已自行「停課」，長者亦無法外出覆診，「垃圾無人收，部分村民更有糧食荒，有私家車都無法入油出去」，部分人被迫搬到親友家暫住，甚至住酒店。她形容當局限時開放通道做法「離地」，上班族未必能趕在限時出入，又批評當局無任何通報機制，「（疫情）圍封都會提供緊急需要、糧食，依家完全無人理」。

 

　　居於高塘的前西貢區議員何偉航指，因需照顧年邁父母，已5日沒外出，他說理解前線人員正盡力復修，但當局無協助居民維持日常生活所需，「強檢都是24小時完成」。

 

　　另有居民事發當晚8時攜年幼女兒駕車回家時發現封路，只准緊急車輛通過，他被現場人員要求行山路回家，事主料行程需逾句鐘，且當時下雨，質疑有關做法無顧及村民安危，且封路已5日，憂部分村民會斷糧。

 

　　西貢北區議員譚爾培表示，該路段是10條村落的唯一出入路段，估計至少300名村民受影響，部分村民已數日不能回家，過去多日政府亦無提供接駁交通工具，亦無日用品及食糧支援，形同「封城」。對於早前政府提供有限度緊急渡輪服務，往來馬料水碼頭至黃石碼頭，亦有小巴可開至北潭涌，他稱當區居民主要生活圈在西貢，相關服務幫助不大。

 

天氣持續不穩 清理斷斷續續

 

　　大埔區議會主席毛家俊則說，據他了解，當局原計劃上周陸續清理倒塌山泥，但天氣持續不穩，致清理工程「斷斷續續」，加上倒塌位置的水土流失情況嚴重，憂再有倒塌風險，「擔心車輛經過會危險」，故昨午天氣好轉，即加緊處理。至於何時能全面解封，他估計至少仍需2至3日進行工程。

 

　　土木工程拓展署回應本報查詢時稱，因斜坡崩塌面積大，估計石塊及泥土體積逾800立方米，部分泥石在離路面超過20米高，增加工程難度。經數日通宵清理，斜坡情況已較穩定，但仍有鬆散石塊及石屎護面待清理，初步清理工程昨已完成。大埔民政事務處指會密切留意情況，為居民提供適切協助。

 

本周中後期 仍有驟雨雷暴

 

梅雨槽近期為本港帶來不穩天氣（資料圖片）

 

　　梅雨槽在上周於廣東沿岸徘徊，天文台指上周三雨勢最大，需發出紅色暴雨警告訊號。而受西南氣流影響，今日廣東天氣炎熱及有驟雨，氣溫介乎28至32度，料梅雨槽會在本周中後期再帶來不穩天氣，後日（15日）多雲有驟雨及狂風雷暴，並會持續至周五（17日），周末期間受高空反氣旋影響，天色逐漸好轉，周六才有陽光，氣溫介乎27至31度。

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#山泥傾瀉 #封路

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk