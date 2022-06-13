西貢塌泥堵路5天未解封 村民歸家難 礙返工返學覆診 昨起僅限時開放

【晴報專訊】本港迎來梅雨槽，本周續有狂風雷暴。惡劣天氣下，西貢北潭路上周三（8日）山泥傾瀉，須緊急封路清理及維修，惟連日雨天拖慢工程，逾300名村民唯一的行車線遭圍封，至昨天已5日。

清理山泥工程估計最快兩三日後才完成，北潭路仍未完全開通，昨有村民徒步出入。

有村民指無論外出或返家，均要走山路約1小時，致無法上班、上學、覆診等，甚至面臨斷糧；至昨晚起車路每日僅限早晚各開放2小時，形容做法「離地」，又批評當局無通報機制，村民感求助無門。區議員料清理山泥需時，最快2至3日後才能全面解封。

北潭路上周三山泥傾瀉，山泥完全覆蓋來回行車線。(網上圖片)

北潭路上周三山泥傾瀉，山泥完全覆蓋來回行車線。(網上圖片)

上周三中午約12時，一幅位於西貢北潭路斜坡上的護土牆突然倒塌，大量山泥覆蓋來回行車線，當局緊急封路清理及維修，陸路交通即時中斷，到昨天已5日，至昨日傍晚6至8時終開放兩小時予車通行，由今日起當局亦僅放寬每日早上7至9時，以及傍晚6至8時各開放2小時予小型車輛出入，本周三（15日）再評估；並提供有限度小巴服務至西貢碼頭。

出入靠行山 花逾句半鐘

居於大灘村的朱小姐稱，平日以私家車代步，駕車由北潭涌經北潭坳入村，只需20至25分鐘。但封路後所有車輛只能到達北潭涌，自行走山路約1小時至北潭坳，再步行至各村落，路程近1個半小時。她說村內學童已自行「停課」，長者亦無法外出覆診，「垃圾無人收，部分村民更有糧食荒，有私家車都無法入油出去」，部分人被迫搬到親友家暫住，甚至住酒店。她形容當局限時開放通道做法「離地」，上班族未必能趕在限時出入，又批評當局無任何通報機制，「（疫情）圍封都會提供緊急需要、糧食，依家完全無人理」。

居於高塘的前西貢區議員何偉航指，因需照顧年邁父母，已5日沒外出，他說理解前線人員正盡力復修，但當局無協助居民維持日常生活所需，「強檢都是24小時完成」。

另有居民事發當晚8時攜年幼女兒駕車回家時發現封路，只准緊急車輛通過，他被現場人員要求行山路回家，事主料行程需逾句鐘，且當時下雨，質疑有關做法無顧及村民安危，且封路已5日，憂部分村民會斷糧。

西貢北區議員譚爾培表示，該路段是10條村落的唯一出入路段，估計至少300名村民受影響，部分村民已數日不能回家，過去多日政府亦無提供接駁交通工具，亦無日用品及食糧支援，形同「封城」。對於早前政府提供有限度緊急渡輪服務，往來馬料水碼頭至黃石碼頭，亦有小巴可開至北潭涌，他稱當區居民主要生活圈在西貢，相關服務幫助不大。

天氣持續不穩 清理斷斷續續

大埔區議會主席毛家俊則說，據他了解，當局原計劃上周陸續清理倒塌山泥，但天氣持續不穩，致清理工程「斷斷續續」，加上倒塌位置的水土流失情況嚴重，憂再有倒塌風險，「擔心車輛經過會危險」，故昨午天氣好轉，即加緊處理。至於何時能全面解封，他估計至少仍需2至3日進行工程。

土木工程拓展署回應本報查詢時稱，因斜坡崩塌面積大，估計石塊及泥土體積逾800立方米，部分泥石在離路面超過20米高，增加工程難度。經數日通宵清理，斜坡情況已較穩定，但仍有鬆散石塊及石屎護面待清理，初步清理工程昨已完成。大埔民政事務處指會密切留意情況，為居民提供適切協助。

本周中後期 仍有驟雨雷暴

梅雨槽近期為本港帶來不穩天氣（資料圖片）

梅雨槽在上周於廣東沿岸徘徊，天文台指上周三雨勢最大，需發出紅色暴雨警告訊號。而受西南氣流影響，今日廣東天氣炎熱及有驟雨，氣溫介乎28至32度，料梅雨槽會在本周中後期再帶來不穩天氣，後日（15日）多雲有驟雨及狂風雷暴，並會持續至周五（17日），周末期間受高空反氣旋影響，天色逐漸好轉，周六才有陽光，氣溫介乎27至31度。