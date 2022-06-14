BA.2.12.1遍全港 增12無源頭 193校275人染疫

【晴報專訊】本港昨增737宗確診，學校多275人染疫涉193間學校，增4校爆疫個別班級須停課一周；另BA.2.12.1增12宗本地無源頭感染，遍布全港，更涉何文田一地盤；另麗豪航天城群組累計5人中招，疑涉BA.4及BA.5。

佛光街中九龍幹線地盤有3名工人確診，他們曾共用更衣室及一齊用膳。

衞生防護中心指，社區存多條傳播鏈，不排除未來一段時間確診會上升至4位數字。

學校昨增275宗呈報陽性193間學校，涉216名學生及59名教職員，其中新增4校共12名學生及2名教師，個別班級須停課1周；英基Island School港島中學有6教師染疫，他們上周曾出席會議，15名同場教師須家居檢疫。

另再多21宗BA.2.12.1個案，19宗屬本地感染，包括太古城廬山閣及將軍澳和明苑和暉閣分別涉2宗；12宗屬無源頭，遍布全港，其中3宗為何文田佛光街中九龍幹線地盤工，患者分別居荃灣、西貢及西營盤，曾共用更衣室及一齊用膳。

新增6宗BA.4及BA.5

麗豪航天城群組累計5人確診

BA.4及BA.5確診則增6宗，4宗輸入及2宗本地，包括麗豪航天城首宗確診房務員的家人上周三於檢疫中心確診、而其另一名家人亦快測陽性；酒店一名居於屯門良景邨良傑樓的42歲女清潔工，上周五確診，她上周三到東涌東薈城牛気用膳，餐廳須強檢；酒店另一名39歲女清潔工亦確診，她前日發病，最後上班日為本月11日，她居於元朗群潤花園16座，工作時曾與42歲女清潔工有接觸，但2人均戴口罩。

傳染病處首席醫生歐家榮表示，該酒店本月初有10名檢疫人士確診，會對比病毒基因是否有關連，上周機電署及屋宇署已巡視酒店，發現部分房間空氣平衡需改善，全體員工再檢測。

另醫管局稱，聯合醫院3名精神科護士及1名支援人員確診，追蹤後發現他們曾出席23人的員工聚會及一起用膳，與會者須檢疫。

歐指，港大最新數據顯示，截至上周日（5日），本港病毒繁殖率升至2.03，即每宗可傳給約2人。歐稱，BA.2.12.1至今累計140宗本地感染，40宗為太古城麥當勞群組、14宗為會展群組，其餘86宗當中，有40宗、即46%均為無源頭，散發全港15區，剩餘個案均有流行病學關連。

他認為，放寬社交距離及入境限制後，過去2周確診、污水及社區檢測數字均「拾級而上」，預期「過多一段時間」或升至4位數字。對需否再收緊防疫，他指目前未見入院率、嚴重及死亡個案上升，政府及專家顧問將審視。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，BA.2.12.1個案僅佔整體不足2%，反而較擔心BA.4及BA.5變種，因其抵禦疫苗能力較BA.2高出4.2倍，但認為本港目前風險不大，只要嚴重或重症個案對醫療體系影響不大，無必要收緊防疫措施。