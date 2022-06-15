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15/06/2022

明起入酒吧須24小時快測陰性 共用睡房或廁所 不能居家檢疫

#快測 #酒吧 #肺炎疫情 #林鄭月娥
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　　【晴報專訊】疫勢向上，昨多849人染疫，食衞局局長陳肇始承認，第5波出現反彈，料本月內確診重上4位數。明日起進入酒吧、夜店須出示24小時內快測陰性結果；未來以風險為本決定是否擴展至食肆。

 

　　酒吧業指部分客人入場時已酩酊大醉，實難執行；而酒客不諱言，將降低到酒吧暢飲意慾。另當局明言，若確診者與同住家人共用睡房或廁所，則不能再居家檢疫。

 

　　衞生防護中心昨改變一貫公布方式，傳染病處首席醫生歐家榮指，未有明言卻把輸入個案剔除於確診總數，先公布有752宗本地感染呈報，後指「另有97宗輸入個案」，換言之昨確實多849宗陽性；另有79歲老翁病逝。而港大即時病毒繁殖率屆2.057，各區檢測站陽性率達0.53%，較上周升近倍。

 

　　陳肇始承認，第5波反彈，料本月內確診重上4位數，日後若確診者與同住家人需共用睡房或廁所，不能再家居檢疫，要入住隔離設施；若個案呈幾何級上升，將重啟更多隔離設施。

 

　　而現行社交距離措施明起將延長2周，惟新增要求全港酒吧/酒館、夜店/夜總會客人，進入處所前須出示24小時內陰性快測結果，否則不得入內，陳強調「違規情況一直出現」，未來會以風險為本決定是否擴展至食肆。衞生署署長林文健補充，酒吧復業後出現6大群組，涉350人染疫，有群組陽性率達22%，相信與客人長期無戴罩、空間狹窄或密封、及傾向「一日走幾場」相關。

 

　　食環署署長楊碧筠指，執法人員會按實際情況考量，若處所負責人已做一切可行措施，不必過分擔憂。對持食肆牌照的酒吧能否繞過規定，食環署指，處所若主要或純粹用作售賣或供應令人醺醉酒類「就地享用」，不論是否持其他牌照，仍視作酒吧執法；負責人須在店外標明是「酒吧」;若選做食肆需遵守相關營業規定。食衞局指，違規者會按照現行599F章原則處理，如酒客罰款5,000元，酒吧或需停業。

 

　　香港酒吧業協會主席錢雋永指，酒吧已要遵守多項防疫規定，相信「後生仔為咗玩，會不惜一切」，相信無損生意。但蘭桂坊酒吧Sip@LKF經理Leonard指，不少客人入場時已酩酊大醉，相信難以執行。酒吧Fclfcla II調酒師Bikal則指，疫苗通已令生意重挫，料須快測陰性進一步削弱市民光顧意慾。

 

 

疑本地BA.2.12.1多25宗

 

　　另多112間學校呈報134宗陽性個案，涉103名學生及31名教職員，當中香島華德福學校、西貢中心李少欽紀念學校、元朗公立中學、迦南幼稚園（富榮花園）及聖公會青山聖彼德堂幼稚園出現群組爆發，涉事班級停課至本周後期；另港島中學多2人確診，上周三會議共8人染疫。對學校是否維持每日快測，陳指，快測可更快和有效掌握校內疫情。

 

　　再多25宗疑本地BA.2.12.1個案，當中10宗無源頭，住西半山寶翠園、堅尼地城觀龍樓F座、太古城高山台廬山閣、北角健威花園F座、樂富邨宏樂樓、旺角長興大廈、牛頭角下邨貴顯樓、深水埗新榮大樓、將軍澳日出康城3座Montreal及西貢顯明苑；其餘11宗為源頭不明者的家人或同幢街坊；3人居早前爆疫的沙田禾輋邨順和樓、何文田冠德苑冠昌閣及將軍澳和明苑和暉閣。中九龍幹綫地盤多1工人染疫。麗豪航天城有39歲女職員疑染BA.4或BA.5；首染疫的46歲女兼職工證為BA.5。聯合醫院精神科昨再多2護士染疫，均有參與爆疫員工聚會，累計6人確診。

 

 

下一頁：林鄭︰避防疫真空 竭力創有利領導人訪港條件

 

轉載自: 晴報

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