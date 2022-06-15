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15/06/2022

珍寶海鮮舫赴東南亞維修 美好回憶46載

#珍寶海鮮舫 #保育
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　　【晴報專訊】有46年歷史的香港仔珍寶海鮮舫，昨午由2艘拖船領航，緩緩駛離停泊多年的香港仔避風塘，遠赴東南亞進行維修，代表充滿集體回憶、曾在多套電影出現的國際性地標，正式與港人告別。海鮮舫母公司香港仔飲食集團發聲明，形容海鮮舫過去46年間為中外客人締造美好回憶。發展局局長黃偉綸則謂，當局一直找不到合適保育方案，坦言非所有保育項目都可「跑到最尾」，望社會體諒。

 

不少市民昨晨到附近海岸目送珍寶海鮮舫離港

 

　　大批工作人員昨晨陸續登船，為拖走珍寶海鮮舫作最後準備，包括移走「歡迎光臨」的燈牌、搬纜繩上拖船等。到中午12時半，海鮮舫在2艘拖船領航、及其他護航船和水警快艇引領下，緩緩駛離香港仔避風塘，僅遺下早前入水傾側的廚房船。據悉，海鮮舫之後會在南丫島水域附近，更換一艘較大的拖船，確保其有足夠動力前往目的地，但其確切「終點」一直未明。

 

　　香港仔飲食集團發聲明表示，珍寶海鮮舫在過去46年佇立港島南區，成為居民及旅客駐足注目的獨特地標，並一直與中外客人締造美好集體回憶，對此深感榮幸並衷心致謝。

 

黃偉綸︰非所有保育可跑到最尾

 

　　不少市民昨晨到附近的海岸守候拍照留念，更有人寫生畫畫，並目送海鮮舫離去，對這本港輝煌時代的象徵感不捨，認為若有能力應保留，並直言失去海鮮舫，令香港失色。

 

　　海鮮舫2年前因疫情宣布停業，曾一度有望無償捐贈給海洋公園，但終未能成事，亦未能物色適合第三方營運，其海事牌照原定本月中到期。對政府未有接手保育，發展局局長黃偉綸昨稱，過去1年曾與旅遊辦事處、海洋公園及業權人討論，惟未能取得合適方案，「不是所有保育項目都可以跑到最尾，有成亦有敗」，希望社會體諒，並積極看待。

 

轉載自: 晴報

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