新症再破千宗 培正中學6人中招 涉田徑隊65人聚餐1女生染變異毒

【晴報專訊】本港單日確診再破千，昨錄1,047宗新症。香港培正中學田徑隊爆聚餐群組，65名師生於何文田太平道「食美軒」用膳，3枱共6名學生中招；當中17歲中五女生證染Omicron BA.2.12.1，10名同枱同學要家居檢疫。

衞生防護中心指，疫情上升屬預期內，暫無證據顯示會出現幾何級大爆發。

培正涉事師生上周五於何文田「食美軒」聚餐，當局正調查有否其他食客同場。

昨有971宗本地感染，76宗輸入個案，總共1,047人確診，為事隔2個月重上千位數。再多23宗疑Omicron BA.2.12.1個案，全港累計達292宗。新個案中1人由新加坡抵港，22宗本地感染中有5人無源頭，包括培正中學17歲中五女生。傳染病處首席醫生歐家榮指，女生與家人住黃埔花園10期第3座，本周日（12日）發病，翌日快測陽性，追查後揭她上周五（10日）曾與包括她在內的60名田徑隊同學和5名老師在「食美軒」聚餐，事後多5名學生染疫，當中3人與她同枱，2人分坐2枱。

10學生家居檢疫 其餘聚餐師生停課





培正中學強調，校方並無組織涉事聚餐。



歐指，因或涉BA.2.12.1，與患者同枱10名學生需家居檢疫，其餘聚餐的師生停課至下周日（19日），需每日快測。歐指，田徑隊訓練時有戴口罩，但不排除緊密接觸傳播；餐廳或有爆發，正調查有否其他食客同場。培正中學副校長李敏儀指，同學當日於比賽後聚餐，5人為在校生，1人讀中六，強調校方無組織聚餐。連同培正，昨有127間學校呈報147宗陽性，涉135名學生和12名教職員。

確診升預期內 無證據幾何級大爆發

其餘無源頭的BA.2.12.1個案，涉深水埗同德大廈、太子寶田大廈、大圍顯徑邨顯揚樓及杏花邨33座居民；另南灣隧道增5名職員確診，均在行政大樓B區工作，負責監視隧道交通，因共用飯堂和更衣室，B區約100人需做核酸檢測。隧道現累計7人染疫，當中1人住屯門龍門居，其4名家人亦確診。日出康城首都3座多4人染疫，灣仔高華大廈和將軍澳和明苑和暉閣各多1人感染，均與早前個案相關。另多3宗疑BA.4或BA.5輸入個案。

中環酒吧Racks City多1人感染，FLM多5人染疫，患病率分別升至28%和25%。另Hong Kong Funky Dance Centre染疫7人全在17樓上堂，彼此「對住塊鏡跳」，有一定距離，但休息時會除罩飲水。

對中心前日起分開輸入個案計算確診總數，歐解釋，因旅客多會影響輸入數字，分開公布令市民更清楚本地疫情走勢，又謂放寬社交距離後確診升是預期內，暫無證據顯示有「幾何級大爆發」。

院舍14人確診 104院友檢疫





歐家榮



4間安老及殘疾院舍共14人確診，104名院友要檢疫。歐家榮指，觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍有比較大的爆發，10名院友中招，最早於本周日陽性，其他院友2日後陸續感染，部分人與首症同房。另院舍有除口罩食飯等，30名未感染院友需入亞博館檢疫。因院友有機會外出及到工場，或是源頭；全院24名職員暫核酸陰性。

深水埗新生精神康復會新生會大樓長期護理院有1名護理員本周日發病，前1日仍有上班，3名院友檢疫；葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院有2名同層工作護理員確診，66名院友檢疫；南區耆康會何善衡夫人敬老院有1名護理員陽性，5名院友檢疫。