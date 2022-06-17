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17/06/2022

美國加息停不了 供樓負擔勢加重

#加息 #本港樓市 #按揭 #陳茂波 #王美鳳 #余偉文
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　　【晴報專訊】美國聯儲局宣布加息0.75厘，創28年最大加幅，且料年底前會續加息。本港三大銀行暫未跟隨，維持最優惠利率不變。市場預期，美國年內續加息，下半年H按息或觸及封頂息率即2.5厘，如800萬元樓承造90%按揭，每月供款會多逾2,200元。金管局指銀行會有壓測，貸款質素無大影響。

 

（資料圖片）

 

　　美國加息後，聯邦基金利率升至1.5至1.75厘，今年內已連續3次加息，共增1.5厘，同時會繼續縮表，每月縮表規模為475億美元，於9月份將擴大至950億美元。聯儲局主席鮑威爾表明，此加息幅度不會成常態。

 

3大銀行暫未上調P

 

金管局總裁余偉文料港元拆息會逐漸上升

 

　　匯豐、中銀及渣打宣布，最優惠利率及儲蓄存款利率維持不變。金管局總裁余偉文表示，港美息差拉闊，資金流出港元市場是預期之內，料港元拆息會逐漸上升。他指樓價受房屋供應、經濟情況等影響，目前供款人需通過壓力測試，暫未見貸款質素受影響，籲市民借年期較長的按揭貸款時，需考慮還款能力。

 

　　財政司司長陳茂波表示，本港資金充裕，未必需即時上調最優惠利率（P），本港物業市場仍平穩，新造按揭成數只佔樓價約55%，還款額佔借款人收入比例約37%，承造按揭亦經壓測，不必過分擔心。

 

H按息料下半年觸及封頂

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳指，未來美國加息及縮表仍持續，將加快港元拆息上升，料下半年1個月拆息將逐步升穿1.2厘，以市場主流H按息率H+1.3厘計，即下半年H按息將觸及封頂息率、即2.5厘。

 

　　假設800萬元樓承造90%按揭，供款年期30年計，H按息為H+1.3厘，實際息率為1.88厘，月供約26,183元，如果觸及封頂息率2.5厘，每月供款將增加約2,266元至約28,449元，較今年首5個月息率1.5厘高出3,600元、約14%。

 

 

轉載自: 晴報

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