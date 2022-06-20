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20/06/2022

新班子26人亮相 6位女高官歷來最多 李家超︰多元執行力強

#特區新班子 #李家超 #kPI #林定國 #陳國基 #何永賢 #甯漢豪
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　　【晴報專訊】新一屆政府班子昨終亮相，「三司十五局」及5名非問責官員共26人，其中6名「新丁」包括4位立法會議員，而女性官員共6人，創歷屆新高。候任特首李家超強調，新班子多元、團結、忠誠及具執行力，是其自己的選擇，中央僅提醒要廣納人才，日後會多落區聆聽意見，做實事收窄分歧。有學者指特首林鄭月娥「愛將」被清零；亦有指新班子屬實幹型，助樹立威望。

 

候任特首李家超昨率26名候任高官及特首辦主任會見傳媒

 

　　國務院昨任命第6屆特區政府班子，21名司局長中，現屆有13人留任或升調。6名新成員加入，佔團隊30%，包括4名立法會議員，均已辭職，相關議席需補選。26人中有6名女性，佔團隊約四分一，歷屆最多。候任特首辦主任葉文娟形容李家超誠懇、有抱負及有理念，重視團隊精神。

 

8人無得留低 「更替是必然」

 

　　李家超表示，新班子多元、團結、忠誠、執行力強。對新班子不少均是公務員出身，會否以程序行先及帶出非「武官治港」信息。他指大眾被固有角度主導對事物看法，強調物色人才時無考慮對方是何職系，而是看相關經驗、知識及能力，認為過時及重複的程序應優化，程序及結果應一併看。

 

　　對現任特首辦主任陳國基出任政務司司長，李稱他涉獵範圍廣，且在政府工作多年，人際關係非常好，可配合其施政理念。對8名現任司局長無得留低，包括聶德權、邱騰華、鄭若驊、羅致光、黃錦星、陳肇始、陳帆與薛永恒，李指與他們共事5年，同舟共濟，「每屆政府換屆有更替是必然」，強調「永遠是良師益友」，強調新班子為他的選擇，中央有提醒他要廣納人才，認為團隊可立即做實事。

 

　　被問到部分官員被外國制裁，上任後會否爭取撤銷，李說維護國安天公地義，對「制裁」嗤之以鼻，團隊只有一個目標就是履行對國家的責任，維護國家發展利益。對新班子是否為與社會「復和」鋪路，他稱會用行動爭取信任，做實事收窄分歧。港澳辦稱新班子由「五湖四海」組成，既有政團社團代表性人物，亦有「新港人」，愛國者治港非「清一色」，期待新班子全面準確貫徹一國兩制，解決劏房及籠屋等問題。中聯辦指新管治團隊做事理念一致，背景多元，相信能積極融入國家發展大局，鞏固提升本港國際競爭力。

 

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳指新班子屬實幹型可助樹立威望，認為愛國力量中精英不多，非人人願加入熱廚房，中央盼官員文武全才。中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，林鄭月娥的「愛將」被清零，反映中央及李家超對其管治的看法；團隊仍以政務官為主體，反映政治人才不足。

 

 

下一頁：檢控數字無KPI 林定國堅定維護港法治：擦亮金漆招牌

 

轉載自: 晴報

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