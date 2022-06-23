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23/06/2022

昨增1447人染疫 張竹君料單日確診見2000宗 華大港珠澳口岸檢測假陽性達9成

#肺炎疫情 #張竹君 #院舍 #假陽性 #華大基因 #兒童
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　　【晴報專訊】確診個案連日破千，昨新增1,447人感染；機場再有職員疑在本地感染Omicron BA.4或BA.5。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，疫情持續緩慢上升，未有回落跡象，料單日確診將在近期升至2,000宗水平。

 

疫情持續緩慢上升，未見有回落迹象。

 

　　另外，華大基因旗下華昇診斷中心再有檢測結果異常，136名前日於港珠澳大橋待出境旅客驗出陽性及不確定後，覆檢僅12人疑染疫，假陽性高達9成；張指已要求華昇本周內提交完整調查報告。

 

　　昨日本港多1,323宗本地感染，124宗輸入個案，累計1,447人確診；並有多1名64歲患肺癌婦病逝。張竹君坦言，疫情持續緩慢上升，未見有回落迹象，她預料單日確診將在近期升至2,000宗水平。

 

機場職員疑染BA.4或BA.5

 

　　Omicron亞系變種本地感染持續，機場有1名FedEx Express職員疑染BA.4或BA.5。張竹君指，該職員居於屯門嘉才里，平日在亞洲空運中心辦公室上班，偶然會到停機坪巡查，並在機底取貨。

 

　　他每日均會快測，直至上周六（18日）核酸檢測陽性，CT值介乎27至28，因無外遊史，料在本地感染，源頭或與輸入個案相關。患者曾到訪的亞洲空運中心食堂「泛亞飲食」及青衣「賓墟冰室」均要強檢。另外，BA.2.12.1亦多7宗本地個案，當中5人源頭未明。

 

　　院舍方面則多5間爆疫，當中4間各涉1名職員，19人要檢疫。灣仔年長智障人士院舍「聖雅各福群會僖明居」多1名院友中招，他到訪的日間活動中心「雅聚天地」早有6人染疫，3人亦住僖明居。因為個案上升，社署指本周六（25日）石硤尾公園體育館及小西灣體育館將轉為暫託中心，共有340張病床接收輕症或無症狀確診院友。

 

　　另外，食衞局回覆立法會議員提問時透露，過去3個月在港珠澳大橋香港口岸進行逾1.7萬次快速核酸檢測，陽性率為0.39%。惟衞生署發現前日離境檢測出現「異常陽性」，負責檢測的華昇診斷中心呈報有136人現場檢測結果呈陽性或不確定。但相關樣本送往中央化驗室覆核後，初步發現大部分實為陰性，僅3個樣本呈陽性，9個樣本不確定，即「假陽性」比例高達9成。

 

　　署方指，初步調查口岸化驗室或有環境污染，承辦商需在本周內提交完整調查報告。本報翻查資料，華大過去最少5次出現漏弊，包括2次大規模假陽性。張指專家已赴涉事化驗室調查，12名疑染疫旅客已回家，等待再做核酸覆檢。

 

學校昨增190確診 聖士提反群組擴至宿舍

 

　　學校昨增190人確診，涉165間學校、159名學生和31名教職員。聖士提反書院感染個案擴散至宿舍，除5Y班5名學生外，宿舍同層有4名宿生感染；全校累計9名學生中招，涉5個班級。張竹君指，已要求同層其餘52名宿生返家或入隔離中心檢疫，而除了5Y班外，其餘班級未有傳播，毋須停課。

 

　　觀塘五邑司徒浩中學2C班亦多2人感染，全班6生染疫。荃灣聖芳濟中學籃球隊則多3人確診，累計10名隊員染疫、來自9個班級。另基督教宣道會宣基小學（坪石）的4D班，因全班24人中有3人感染，需停面授課1周。

 

 

下一頁：BA.2對兒童威脅大 更傷腦損上呼吸道

 

轉載自: 晴報

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