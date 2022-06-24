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24/06/2022

公院年流失3100醫護 擬引入大灣區醫生 首批聘5至10人

#大灣區 #范鴻齡 #醫管局 #醫護人員
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　　【晴報專訊】公院醫護過去1年流失3,100人，醫管局主席范鴻齡不諱言，情況令人非常擔憂。為紓緩人手緊張，醫管局擬今年下半年內推出「大灣區醫生交流計劃」，冀於大灣區三甲醫院引入有經驗的內地醫生到本港公院服務，首批料招聘5至10人，正與廣東省衞健委磋商，相信曾援港抗疫的內地醫生有優勢，料每人在港逗留約1年，強調做法要符兩地法規，且需經醫委會審批有限度註冊。

 

范鴻齡指，大灣區醫生交流計劃可雙向進行，本港醫生若有意願在假期赴內地交流，局方願意配合。


　　范鴻齡昨在醫管局大會後指，截至今年4月，過去12個月約有500名醫生及2,600名護士離職，流失率分別達7.9%和9.5%，情況「令人非常擔憂」；離職主因為移民、轉職到私營醫療系統、或「想休息一下」。而局方早前將退休年齡上調至65歲，成功令960名醫護及專職醫療人員留任；另266名原定本年度退休的醫護亦答應留任，佔退休者的78%和51%。

曾援港抗疫人才優先

　　局方亦計劃下半年內推出「大灣區醫生交流計劃」，冀於大灣區三甲醫院引入有經驗水準的內地醫生，首批冀招聘5至10名西醫到本港公院服務，待遇與本港醫生「一視同仁」。范指，正與廣東省衛健委磋商，冀內地能作推薦，尤其曾援港抗疫的醫生，「他們熟悉本港運作，更易配合」。

　　范坦言早有「心儀名單」，惟部分內地醫生「身居要職」，十分繁忙，相信要用輪替制，每人在港逗留不逾1年。范強調，聘用內地醫生要符兩地法規，且需經醫委會審批有限度註冊，「有限度註冊本身不限學府，先揀人再由醫委會審批」。他指，不存予醫委會壓力，亦與海外醫生認可醫學資格制度無衝突。

　　對內地醫生在港僅曾治療新冠患者，廣泛「睇症」會否有困難，范料首批人數少，可慢慢磨合，未來不排除再聘內地中醫及其他職系人員，惟先決條件是不影響優先招聘本地培訓醫護原則，亦不影響現職醫護升遷機會，「只為增加人手，且會多管齊下，不是單靠大灣區醫生填補。」

　　公共醫療醫生協會會長凌霄志指，醫管局聲稱計劃屬暫時性，目的是為「交流經驗」，目前只能期待及信任醫委會能把關，促局方要確保新聘內地醫生為編制的額外人員，相關臨時職位不影響本地醫生招聘及培訓。至於語言問題，凌指改變現有公院電腦系統不切實際，認為內地醫生來港若純為交流，應學習熟悉本港系統。

　　另醫管局昨通過「員工低息置業貸款計劃」，入職滿3年且享房屋福利員工，最多可借600萬元買樓，還款期最長20年，還款利率為1厘，最快今年底起接受申請。范否認計劃是「綁住員工」，強調「借錢後做滿5年離職無懲罰。」此外，醫管局學院最快會在明年初成立，冀培訓更多人才。

 

 

轉載自: 晴報

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