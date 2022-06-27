疫下展覽減半 「國際客」移師星泰 會展站開通 消費展撐起半邊天

【晴報專訊】疫情下通關受阻，除航空業外，展覽業亦陷寒冬，負責租務的會展管理公司指，過去2年展覽數目大跌逾半，參展規模亦縮減80%，部分大型國際貿易展更移師至新加坡、曼谷等舉辦，貿易展剩8個，僅靠本地消費展撐起半邊天。隨東鐵過海段開通，新增會展站逾月，會展公司坦言，下半年將以本地消費展為主打，但仍盼新一屆政府盡快公布通關路線圖。

會展下半年續以本地消費展為主打。圖為去年美食博覽。（資料圖片）

香港巴塞爾藝術展（Art Basel）上月回歸灣仔會展中心，場面墟冚，惟會展管理有限公司董事總經理梅李玉霞接受專訪時笑言「只是假象」，她指疫前每年有約110個展覽在會展舉行，且大部分為一年一度的經常性展覽，2018/19年度便有119個，其中貿易展及公眾展分別佔44個及51個。惟疫情令出入境受限，展覽數目即跌一半，2020/21年度僅剩50個，貿易展更較2018/19年度大跌82%，至僅剩8個；公眾展則跌76%至29個，規模及參與人數亦跌80%。今年迎來第5波疫情，上半年僅剩12個展覽，創歷史新低。

會展管理有限公司董事總經理梅李玉霞

盼盡快通關 帶動內地客

第5波疫情會展閉館近4個月，幸上月及時重開迎Art Basel的回歸。（受訪者提供）

她續說，多個享負盛名的大型國際貿易展被迫取消，主辦單位移師至新加坡、曼谷舉辦，如「亞太區美容展」、「IAAPA亞洲博覽會2022」、「亞太區皮革展」等，以Art Basel為例，一年半前已預留展期，惟第5波閉館近4個月，由3月改期至5月，幸趕及主辦方6月赴歐洲展覽前舉行，「機會是要把握，但如果5月舉辦唔到就無㗎啦」，明言香港作為貿易樞紐佔盡優勢，惟出入境限制令這國際城市「失色」，擔心海外城市積極「搶客」，「去咗第二度（辦展覽）就唔再返嚟。」

對網上展覽可否彌補實體展的「空缺」，她不諱言：「租數萬平方米的展覽場地，同租一個房間辦線上活動，是有分別」，不少參展商反映實體展覽不能被取代，展覽業亦較其他行業更難轉型。

雖然會展站上月啟用，但疫情仍反覆，她坦言今年仍充滿挑戰，相信下半年續以本地消費展為主打，要待通關後，才能帶動內地客經鐵路來港，促新一屆政府盡快公布通關路線圖。

缺海外買家 珠寶商批發轉零售

本月中剛舉辦的「香港珠寶首飾展覽會」，協辦機構之一的香港珠寶製造業廠商會榮譽主席冼兆球指，以往珠寶展每年舉辦4次，去年僅剩1次，今年則復辦3次，以往「承租成個會展」，現規模僅剩2個展館，在缺乏海外買家下，以其公司為例，海外訂單跌30%，不少展商更要由批發轉做零售。

專辦公眾消費展覽的展覽集團有限公司，剛過去的周五至日舉行「優質寵物用品展」，其總經理朱雪玲說2020年曾一度延期逾年舉辦，幸90%為本地展商，以本地消費為主，影響較少，今年規模更恢復至疫前水平。

旅遊展添本地遊元素 看好銷情

8月將舉辦2個旅遊展的匯眾展覽董事總經理湯錦成稱，疫前每年參展商近700個，其中85%為海外展商，入場人次達8萬，境外公眾亦佔約4,400至4,800人。惟因社交距離措施及入境限制，去年復辦參展商跌86%，入場人次亦剩3萬多。

有旅遊展增露營展區等特色本地遊元素，甚受歡迎。（受訪者提供）

他表示，本地參展商比例由以往15%增至約三分一，且去年新增豪華露營展區、文創區、單車遊等特色本地遊元素，甚受歡迎，今年亦將續辦，更會擴大規模，現場設露營車、印第安人營地，並有文化旅遊館、特色打卡位等，看好今年銷情將按年增30%。