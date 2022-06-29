昨仍有早茶 食環署其後促停業 屯門海港群組擴大 MOKO翠園4人中招

【晴報專訊】本港昨增1,685宗確診，屯門海港酒家再多1名食客染疫，且傳播鏈進一步擴大，有中招食客曾到旺角新世紀廣場（MOKO）翠園用膳，該酒家暫有4人中招；而屯門山景邨及大興邨亦有4宗個案涉海港患者，即連同早前的富泰護理安老院，至今已衍生4群組。

MOKO翠園至今有3名食客涉2張枱、及1名侍應中招。

惟該酒家昨晨仍有營業，食環署僅要求禁晚市堂食14日，至傍晚則稱已敦促負責人參照衞生防護中心建議自行停業；另署方亦因應海港違規更改通風系統作檢控。

本港昨增1,533人感染，有152宗輸入，增1宗死亡個案。另有28宗疑BA.2.12.1個案，當中11宗無源頭，而在另11宗有流行病學關連個案中，有9宗與海港有關，包括1宗70歲男食客，令海港累計42名食客染疫；而1名居上水清河邨68歲女，本月16日曾到海港用膳，她19日中午12時半與另1名家人到旺角新世紀廣場翠園吃飯，翠園至今有3名食客涉2張枱、及1名侍應中招，均曾在本月19日中午12時至1時許在場用膳。另屯門山景邨及大興邨亦出現傳播，均與海港有關，其中山景邨景安樓涉3個案共2家庭，大興邨興偉樓則有1宗，其同層有1患者與海港相關。

傳染病處首席醫生歐家榮指，海港酒家群組「坐得比較入」，如鮮風量及空氣換氣量低於標準，有機會出現短距離空氣傳播，當晚約有270名食客，至今兩周共42人染疫，相信有超級傳播者；而富泰護理安老院2名員工曾光顧海港，初步相信連同旺角翠園3個群組均有關聯。

但海港昨晨仍有營業，至約中午才貼出告示指暫停營業至另行通知。食環署指，上周四（23日）巡查時發現處所負責人未遵從疫苗通及599F規例，並在未獲准許下更改通風系統，已即時檢控，並要求上周五（24日）起禁晚市堂食14日，每枱不多於2人。

再增疑BA.4 BA.5個案 3宗無源頭

對海港為何未停業，歐指，已要求食肆提供曾光顧食客的疫苗通資料，重申如食肆現爆發，當局會作流行病學調查，當局上周五曾巡視，機電署翌日亦巡查，一般如發現食肆出現通風等問題，食環署會要求暫時停業至符合標準，衞生署亦有權據599F要求食肆關閉，強調當局會確保食客、員工檢測陰性才復業，相信食環署會跟進。食環署至昨晚才回覆指，昨再巡查時已敦促負責人參照中心建議自行停業。

昨亦新增16宗疑BA.4及BA.5個案，包括4宗本地，當中3宗無源頭，全部已打3針，包括居順天邨、任職機艙清潔員的52歲女，相信與輸入個案相關；居馬鞍山錦英苑的37歲男，在荃灣工業中心任文職，其1家人亦確診；於奧海城保良局日間照顧中心工作的57歲女，居海富苑海欣閣，工作不接觸長者，中心已建議停止服務及員工檢測；及居小西灣邨瑞隆樓的38歲男，在九龍灣企業廣場任職。

馬鞍山靈糧小學2A班停面授1周（資料圖片）

另昨有172間學校呈報202宗個案，其中3間學校包括括沙田浸信會呂明才小學3D班、青衣天主教聖多默幼稚園上午高班及馬鞍山靈糧小學2A班，需停面授1周。

港研「5+2」檢疫 9成輸入個案 7日內陽性

政府正研放寬入境本港的隔離限制，包括「5+2」檢疫方案，即酒店檢疫5日，加2日家居檢疫。歐家榮稱，現逾90%輸入個案，均在7日內、即酒店檢疫期間檢測陽性，較多個案在第5日核酸檢測發現，相信政府會按需要更改或調整，暫無進一步資料。

政府專家顧問許樹昌指，最重要視乎輸入個案中，有多少比例在抵港7日後才病發，若要居家隔離，有獨立房間及洗手間較理想，認為本港已有條件恢復對外通關。