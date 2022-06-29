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29/06/2022

5月樓價再跌 港島上車盤年跌逾7% 呎價$1.66萬

#樓價 #上車盤 #本港樓市 #買樓 #置業 #上車
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　　【晴報專訊】本港樓市繼續調整，上月私樓售價指數按月跌0.34%，報384.4點，中小型單位跌勢持續，其中港島區上車盤按年跌逾7%，呎價約1.66萬元，入場費約719萬元，時隔一年同面積單位入場費低約57萬元。

 

差估署最新私樓售價指數，今年首5個月累跌2.41%。

 

　　學者指本港加息壓力趨增，料樓價全年跌5至8%。

 

　　差估署昨公布最新私樓售價指數，今年首5個月累跌2.41%。3類中小型單位5月份全線報跌，跌幅最多為B類、431至752呎單位，報371.1點，按月跌約0.62%，今年累跌2.68%；上車盤A類、431呎或以下單位，則報425.1點，按月跌0.21%，今年累跌2.25%，按年更下滑3.19%。大單位即D、E類樓價則連升2個月，按月升近1.6%，按年則跌約2.9%。

 

　　按區域來看，431呎或以下的上車盤，九龍區按月跌幅最多，達3.6%，目前入場費約631萬元；而港島區的按年跌幅最大，達7.3%，如買一個431呎單位，去年入場費約776萬元，現時則約719萬元，相差約57萬元。

 

學者：加息添壓 樓價料跌5至8%

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「財爺PLAN」刺激下，令大單位需求增，惟指數尚未反映美國加息後的影響，料下月樓市續跌，交投陸續減慢，直至下月美國落實加息後，市場氣氛才能逐步改善。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直言，本港加息壓力趨增，「即使未加息都有心理壓力」，相信樓市會向下調整，全年跌5至8%，提醒有意置業人士要留意加息後的供款佔入息比例，「如果加到5至8厘都負擔到就得」。

 

 

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