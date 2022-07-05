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05/07/2022

亞太餐飲食肆結業 工會接逾50求助涉$200萬欠薪 整年無供強積金

#亞太餐飲 #結業 #欠薪 #勞工處
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　　【晴報專訊】亞太餐飲（控股）有限公司旗下多間食肆，包括「麻辣娘子」、「mee lemongrass」、「九井壽司」等上周五（1日）突結業，逾百名員工淪失業大軍，估計拖欠薪金及補償逾200萬元，有員工更指公司整年未為員工供強積金，形容如同「9折出糧」。工會已接獲50宗求助，勞工處籲僱主現身交代，否則會入稟勞資審裁處跟進。

 

不少亞太餐飲旗下員工因遭欠薪，前途不明感徬徨。

 

　　飲食業職工總會秘書長黃必文指，工會已接到50宗求助，並斥該集團為無良僱主，「打工仔每天辛苦工作，但你現在卻不付錢又不交代」。在九井食堂擔任總廚兩年的湯先生，估計被拖欠約10萬元薪金及補償；香港仔九井食堂廚房工李小姐更指，近日查閱強積金供款月結單才發現，公司1年來從沒供款，但卻從薪金扣減員工供款，形容如同「9折出糧」。

 

「九井壽司」等上周五突結業

 

麻辣娘子股東 稱一老闆挾帶私逃

 

　　去年10月入職麻辣娘子新都城分店廚房工的梁先生亦面臨同樣情況，他指該店平時人流多生意好，故驚訝在上月30日晚9時突然被通知公司全線結業。而同店經理張小姐指，昨收到一名公司股東致電，指未來會償還強積金款項，盼兩間麻辣娘子分店的員工先回去工作，讓公司有錢周轉出糧，惟所有同事一致拒絕；該股東又透露，其中一名老闆已挾帶私逃。與該店相連的阿里山水吧員工翁小姐說，沒想過入職1個月公司就突結業拖糧，直言「很迷惘，不敢再做長工」。

 

　　亞太餐飲（控股）有限公司的網頁已無法登入，而本報昨致電該公司查詢，惟無人接聽。工會呼籲合資格員工挺身而出申請法援，盡快令公司清盤，讓所有苦主可最快在4至5個月內申請並獲破產欠薪保障基金補償。

 

　　勞工處代表何先生昨指，處方高度重視事件，雖然暫未聯絡到僱主，但會主動積極跟進，籲僱主現身交代遣散安排，否則會入稟勞資審裁處。積金局稱，去年5月已從受託人得悉該集團拖欠強積金供款，近月亦接獲4宗相關投訴，其中1宗已追回欠款，其餘則已入稟法院，提醒僱主拖欠供款最高可被判罰款45萬元及監禁4年。

 

 

轉載自: 晴報

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