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06/07/2022

Omicron變種現升勢 日均確診逾2000 長沙灣英華23學生中招4班停課

#肺炎疫情 #停課
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　　【晴報專訊】昨多2,268人確診，衞生防護中心指，本周日均約2,000人確診，較前2周「翻一翻」，且Omicron多個亞系同現升勢，加上BA.4或5傳染性高，易致二次感染，需提高警覺，而昨多19人疑染變種。

 

　　長沙灣英華書院有大爆發，涉10班共23學生感染，當中4班需停面授1周。

 

長沙灣英華書院有10班共23人感染，當中2D、2E、3A、4C班各有3至5人確診要停課。

 

　　昨多2,085宗本地感染，183宗輸入個案，合計2,268人染疫。傳染病處主任張竹君指，本周平均每日有2,000人確診，較上2周多近倍，形容疫情已「翻一翻」，且BA.2.12.1、BA.4或5均呈升勢，雖然BA.4或5佔整體病例仍屬少數，但參照海外經驗，其傳染性非常高，且康復者亦會二次感染，市民要保持警覺。

 

243校呈報321宗陽性

 

　　張續指，昨多10宗BA.2.12.1個案，8人源頭不明；另多9宗疑BA.4或5個案，3人無源頭，包括1名住元朗十八鄉大旗嶺的客機清潔員，料他與輸入相關；另觀塘為食火鍋多1食客中招，其家人亦染疫；馬頭涌官立小學4C班1名學生證染BA.4或5。

 

　　243間學校亦呈報321宗陽性，當中6校共9班要停課1周。長沙灣英華書院有10班共23人感染，當中2D、2E、3A、4C班各有3至5人確診要停課；其餘7人分布6班，2A班有2人染疫，中心正調查各班有無共同活動，暫毋須停課。

 

新亞系分支BA.2.75 港人料免疫

 

　　另東涌香港教育工作者聯會黃楚標中學5B班4學生感染；葵涌天主教慈幼會伍少梅中學5A班、屯門官立小學6A班，大圍東莞工商總會張煌偉小學6D班各有3名學生中招；柴灣東華三院捷和鄭氏幼兒園N1班，15學生中2人染疫，超出整體10%要停課。

 

　　港大公共衞生學院教授潘烈文指，全球多國出現新亞系分支BA.2.75病例，其刺突蛋白有較多突變，但爆發模式與本港流行的BA.2.2類近，港人料有免疫力；而BA.4及5在海外蔓延速度快，才是本港面對的「即時威脅」。醫衞局局長盧寵茂在網誌撰文，稱與正積極研究在不久將來為3歲以下幼童打針。

 

 

轉載自: 晴報

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