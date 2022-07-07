IB放榜港誕93狀元 體會繁榮背後 男拔留港生決從醫

【晴報專訊】國際文憑大學預科課程（IBDP）昨放榜，今年港產狀元有93人，雖仍比前年多3倍，惟較去年高峰少37人，多間名校狀元人數回落，其中拔萃男書院有5人，比去年少逾3分2；聖保羅男女中學則誕12名狀元。

拔萃男書院誕生5名狀元，其中陳子朗（右一）稱將留港選讀醫科。

多位狀元都將赴笈海外升學，留港的全部決志讀醫，其中男拔狀元陳子朗透露，過往做義工體會「香港繁榮背後」，堅定其投身杏林的決心，相信人手嚴重流失的本地醫護前線，將添一批生力軍。

今年本港有2,213名IB考生，當中93人考獲滿分45分，較去年的140人少，但仍比前年的23人多3倍。狀元人數佔全港考生4.2%，按年少1.7個百分點，香港狀元佔全球狀元人數的14.5%，按年多3.2個百分點。

多名狀元擬赴美升學

聖保羅男女中學今年誕生12名狀元，前排左一為戴紫君。

狀元人數減，院校表現亦回落。英基學校協會去年6間屬校誕46名狀元，今年7校誕36人，校方今安排狀元亮相。以單一學校計，聖保羅男女中學今年則有12人考獲滿分，比去年少1人。

男拔去年有破紀錄的17名狀元，今年僅5人，校長鄭基恩解釋，去年全球IB成績受疫情影響有異，但認為IB狀元數目與過去10年相若，加上今年考生平均分達42分，不但是歷來最高，更高於全球平均分39分，讚今屆學生克服各種困難，保持主動學習。

今年的狀元選擇到海外升學為主，聖保羅女狀元戴紫君透露，有意到美國賓夕法尼亞州立大學升學，目前未定主修意向，指對數學、物理、政治等不同範疇都有興趣，而當地大學選科較有彈性，望留學期間了解更多不同文化，以便未來帶回香港。

至於留港升學的狀元，不約而同計劃讀醫，其中男拔的陳子朗透露，小時候因父母常播放動物紀錄片，對生物學產生興趣，長大後又常跟做藥劑師的父親討論和交流醫學知識。他又親歷婆婆患癌，明白疾病不但影響病人，更影響家人，遂下決心從醫，望為病人提供最適切治療。他又分享做義工的一番體會，記得曾派飯予露宿者，眼見他們居住環境惡劣，又有人吸毒，形容是「香港繁榮背後一面」，是他首次感受到香港貧富懸殊嚴重，感受「仍有人需要我哋幫助」，遂決定留港讀醫，希望在公院服務基層。

聖保羅亦有5名狀元打算留港，同樣全打算讀醫，又指第5波疫情沒打擊其讀醫夢想，反令他們意志更堅定，女狀元許晴沂稱︰「有風險在所難免，香港醫療系統好缺醫護人員，我接受教育咁多年，盡一分力都係應該！」

保良局蔡繼有學校女狀元李思行亦指，她喜歡了解不同人體器官和疾病，做醫生一直是夢想，知道本港醫療系統壓力大，前線醫護疫下相當辛苦，故希望留港做醫生。

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