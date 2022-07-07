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07/07/2022

質疑加薪2.5%「政治操弄」 公僕工會冀晤特首表訴求

#公務員 #加薪 #楊何蓓茵 #李家超
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　　【晴報專訊】公務員劃一加薪2.5%，引起多個公務員團體不滿，4個評議會昨午與局方會面，多位代表會後重申，現時加幅未能追回通脹，望當局重新考慮，又稱將約見特首李家超表達訴求。另有工會代表質疑加幅是「政治操弄」結果，公務員事務局局長楊何蓓茵則認為，加薪問題的確是「政治」，政府曾考慮大幅加薪或凍薪。

 

公務員事務局強調加薪已充分考慮公務員需要（資料圖片）

 

　　公務員4大中央評議會昨與政府會面，第一標準薪級公務員評議會林進鴻會後稱，各項生活成本升，2.5%加幅不足以讓同事養家，問責官員薪酬卻已追回通脹，兩者形成奇怪差異，望約見李家超反映訴求，多個評議會代表表支持。

 

　　高級公務員評議會代表李方冲指，明白去年情況特殊，但望當局尊重和盡量參考薪酬趨勢淨指標。紀律部隊評議會代表黎偉生則稱，望當局考慮來年補加過去3年的薪酬。

 

楊何蓓茵：曾考慮大幅加薪或凍薪

 

　　警察評議會代表林志偉對2.5%加幅極度不滿，認為薪趨調查已是6大因素中較科學化一個，政府卻未能說明加幅如何得出，又指可接受不加薪，但不能接受有人「帶風向」，批評公務員不作為，望外界公道評價；又指非所有部門都可設績效指標（KPI）評核，反問若警員「行咇」設KPI，「會發生咩事？」。

 

楊何蓓茵指政治為眾人之事，公僕是社會一分子，故加薪問題可說是「政治」。（資料圖片）

 

　　香港公務員總工會主席馮傳宗昨晨稱，今次加幅是「政治決定」，批當局選擇性解讀或放大個別利淡因素。楊何蓓茵則稱，政府曾考慮大幅加薪或凍薪，強調已充分考慮公務員需要，又指政治是眾人之事，而公務員亦是社會一分子，故問題也可說是「政治」。行會成員湯家驊亦指，在政府面臨財赤和勞動市場低迷下，公務員加薪太多會影響社會觀感。

 

 

轉載自: 晴報

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