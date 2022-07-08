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08/07/2022

BA.5縱急增捲全球 航班熔斷暫緩 抵港加1次核酸檢測

#BA.5 #Omicron #肺炎疫情 #航班熔斷
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　　【晴報專訊】世衞警示全球Omicron BA.4及BA.5個案飈升，其中BA.5更佔整體逾半，更成歐美主流；惟與此同時，本港實施逾年的航班熔斷機制，政府昨宣布即日起暫緩，被罰停飛的航班可即時復飛，而今起抵港入士於酒店檢疫第3日要多做1次核酸檢測。醫務衞生局局長盧寵茂強調，不容許染疫者流入社區，在機場可攔截60%確診個案，認為暫緩熔斷風險極微。

 

　　政府昨宣布即日起暫緩熔斷，直至另行通告，正停飛航班亦可重飛，今起要求抵港人士於檢疫酒店第3日多做一次核酸檢測。政府指，自上月中起由海外或台灣抵港人士確診比率徘徊在1至3%，即每日輸入個案僅數十至少於200宗，佔整體不足10%，且逾半經機場檢測發現，在檢疫酒店第5日檢測揪出大部分個案，惟大量乘客因熔斷打亂來港行程，造成相當大社會成本，而7、8月是海外港人回港高峰期，尤其留學生，造成不必要困擾。

 

東京下月或迎新一波

 

　　盧寵茂強調，政府非容許有感染旅客流入社區，目前在機場以核酸檢測已攔截60%確診者，認為傳播風險極微，又稱BA.4及BA.5已在社區傳播，重點是以更精準方法找出社區隱性傳播鏈，並妥善阻斷。他又指會研究縮短檢疫期。

 

　　世衞總幹事譚德塞指全球BA.4及BA.5個案過去2周增30%，造成歐美新一波疫情，而印度等更要對抗被稱為「二代變種」的BA.2.75；日本增4.5萬人染疫，為一周前2倍，研究預料BA.5在本月內成主流，推算東京下月中迎第7波。

 

專家：暫緩風險不大

 

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君引用世衞最新數據指，BA.5在全球已取代其他病毒株，在83國找到，比率由上周的37%升至現時52%，雖暫未有證據指BA.5引起更嚴重症狀及死亡率，但隨着個案多，入院比例亦增，籲市民緊守防疫。對暫緩熔斷會否令輸入個案暴增，醫管局總行政經理關慧敏說，公院有足夠病床，已制定應變機制。

 

　　國泰航空歡迎有關決定，據國泰網站顯示，由英國曼徹斯特往香港，7月共13日有航班，至8月微增至16日。英識教育執行董事陳思銘指，近月有80至100名「望天打卦」的留學生欲返港放暑假，暫緩熔斷為他們帶來好消息，惟檢疫酒店一房難求，「有黑卡都訂唔到」，過去已助近30名留學生「配對」共享隔離房，促當局增檢疫酒店房。香港僱傭公會主席陳東風指，檢疫房不足，即使無熔斷外傭亦無法入境，促政府放寬隔離日數及增房間供應。經民聯副主席林健鋒建議容許家居條件許可下，戴手環居家隔離4日，剩餘3日點對點往返住所及工作地點。

 

　　呼吸系統專科醫生梁子超指，暫緩熔斷風險不大，惟當局需跟進如有個別航空公司未核實旅客入境防疫要求恐走漏，而暑假大批旅客抵港，亦需嚴防檢疫酒店交叉感染。

 

 

下一頁:亞系變種多59宗確診破3千 2周內恐翻倍

 

轉載自: 晴報

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