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08/07/2022

陳國基冀公僕接受加幅 特首政策組籌備中

#公務員 #加薪 #陳國基 #特首政策組
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　　【晴報專訊】4個公務員評議會日前表明不滿政府建議公務員劃一加薪2.5%，特首李家超昨出席活動時未有回應會否約見公務員團體。

 

陳國基指公僕加薪建議已平衡各方因素，會續與工會溝通。（資料圖片）

 

　　政務司司長陳國基昨強調聽到工會的聲音，但加薪建議已平衡各方因素，會繼續與工會溝通，冀工會能接受一個合適加幅；他又指「特首政策組」仍在籌備，會在特首準備好後公布細節。

 

　　政府人員協會昨發信予李家超，表示對加薪幅度非常失望，未有回應職方對薪酬調整的訴求，也未能提供劃一加薪2.5%的依據，又指調查反映94%公務員要求加薪最少4%，強調2.5%無法追補過去兩年累計的物價升幅，促當局慎重考慮公務員士氣及職方觀點上調加幅。

 

　　另外，由陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」計劃先為2,000名基層初中生配對師友，兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩指，擺脫跨代貧窮需有深度、有延續性及有系統，擔心一年的計劃未必能做到，籲政府延長跟進時間，在年輕人不同成長階段提供協助。

 

梁君彥：「前廳交流會」助建緊密協作

 

　　立法會主席梁君彥昨撰文指，特首提出每月在立法會舉行「前廳交流會」，能讓議員和官員定期會面交流，有助建立緊密協作關係，官員也可更好地向議員解說政策和了解民情。立法會議員謝偉俊認同應增加溝通機會，但擔心交流會日後變得形式化。

 

轉載自: 晴報

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