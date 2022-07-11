「安心」研推實名制 或設紅黃綠碼 禁高風險者入處所

【晴報專訊】本港昨新增2,992宗確診，醫務衞生局局長盧寵茂表明，現屆政府不願收緊社交距離措施，惟考慮仿效內地健康碼制度，以實名登記「安心出行」，增「紅黃綠」碼識別高風險人士，不得進入部分處所，他形容「如確診者可周圍去，無確診者的自由就會受限制」，並已與創新局商討「升級」。

按以往數周走勢，當局指本港確診個案有機會倍升。

本港新增2,773宗本地及219宗輸入個案；多2宗死亡個案，為來自院舍有長期病的70歲男及85歲女。早前有確診的博愛醫院田家炳護養院，多2病房共3員工確診，中心會為所有病人及員工檢測，並調查是否與早前個案有關。昨多46宗BA.2.12.1個案，其中34宗無源頭；BA.4或BA.5個案則增9宗，其中3宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，如一切不變，按以往數星期走勢，個案有機會倍升。

增2992宗新症 未來恐翻倍

盧寵茂表示，現屆政府不願收緊社交距離措施，目前要做到早發現、早診斷，研加密高危群組的核酸檢測，如院舍員工除每日快測外，每周或加一次核酸檢測，並提升追蹤確診者速度，將參考內地及澳門，增設健康碼制度，要求「安心」實名登記，除通知市民做強檢，亦提醒強檢前勿往高風險地方，或要求高風險人士不得進入部分處所，上周已與創新科技及工業局商討如何改善現有程式，「如果讓確診的人有自由周圍去，我們這些無確診的人自由就受到限制，確診的人是不應外出危害市民健康」。

當局計劃參考內地及澳門，增設健康碼制度。

對「安心」實名制，張竹君稱，方向性政策無補充，但承認現靠「疫苗通」追蹤確診者，電話未必聯絡到，疫苗通資料亦非由中心管理，當出現爆發需向相關部門索取，令追蹤上有時間局限，「我們不能隨時隨地看到有某個地方多少人去過及什麼人」。過往亦曾有意見指要「安心」實名制，惟上屆政府曾稱「疫苗通」已可做到實名追蹤。

專家：現時已可實名追蹤

按現行「安心」的收集聲明，在用戶同意下可收集個人資料，包括姓名、電話號碼、出行紀錄等。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，安心及疫苗通已可做到追蹤功能，政府需向市民解釋實名制的必要性，否則有一定私隱風險。F-Secure大中華區域總監李力恆說，所有網絡保安非萬無一失，如出現漏洞令不法之徒有機可乘將不堪設想，「是700萬人的資料」。私隱專員公署指，《私隱條例》無禁止任何機構就任何程式或措施推行實名登記，惟收集資料時必須是為直接與其職能或活動有關的合法目的，要足夠但不超乎適度，如用作核實身份。