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11/07/2022

土地房屋供應精簡程序 陳茂波︰不排除重推空置稅

#土地發展 #房屋問題 #陳茂波 #土地及房屋供應統籌組 #空置稅
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　　【晴報專訊】加快建屋及增加土地供應，是新一屆政府的施政目標之一，財政司司長陳茂波昨重申，他領導的「土地及房屋供應統籌組」將刪減不必要的發展程序，又謂新政府需破除「大市場小政府」等固有思維，同時不排除有需要時重推空置稅。

 

陳茂波指，發展土地房屋需破除「大市場小政府」和「積極不干預」的固有思維。（資料圖片）

 

　　他又稱中部水域人工島相關研究的中期數據，料年底可獲得。

 

　　陳茂波在網誌提到，他領導的「統籌組」將協調所有相關政策局和部門在土地發展和房屋供應方面的工作，並會督導各項精簡發展程序的法例修訂工作，冀精簡及縮短法定程序，避免不同部門重複執行性質相似的程序等。

 

人工島研究 料年底公布中期數據

 

　　另外，他在電台節目稱，發展土地房屋的過程難免牽涉個別人士或集團的利益，政府要找出問題癥結並拆解，為此需破除固有思維，如社會以往經常提及「大市場小政府」和「積極不干預」，他認為現時世界已轉變，周邊城市的政府均有扮演積極角色，港府亦需思考如何能積極主動協助香港發展；而中部水域人工島的相關研究，他預計今年底會有中期數據。

 

　　至於會否重推空置稅，陳稱首季交投量雖受疫情影響而減少，但4至5月已回升至1,500個，強調政府不想單位空置，不排除有需要時會做應該做的事。

 

　　另外，房屋局局長何永賢昨到深水埗探訪基層居民代表，社區組織協會指，有籠屋住戶輪候7年仍未上公屋，政府應善用剩餘的市區用地作住屋用途，目標是每年興建3.5萬間公屋，將平均輪候公屋時間回復至3年的水平。何稱將引進新技術，冀縮短建屋時間數個月。

 

 

轉載自: 晴報

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