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12/07/2022

「安心」將推實名 若確診紅碼 周五起居家隔離戴電子手環

#肺炎疫情 #電子手環 #安心出行 #實名制 #盧寵茂
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　　【晴報專訊】本周五起居家隔離者須戴電子手環，而「安心出行」將引入實名制，核酸檢測陽性者將獲發「紅碼」，而正檢疫者則獲「黃碼」，只允「點對點」上班上學，但不能出入院舍、醫院等高危場所，或到「除口罩」活動的處所，惟暫未有實施時間表。醫務衞生局局長盧寵茂強調，「安心」實名制僅為識別患者而非追蹤，與上屆政府的方向亦無衝突，因「變幻原是永恒」，疫情改變，政策便需變。

 

「安心出行」日後推實名制後，紅黃碼人士將被禁足社區或不能進入部分場所。

 

　　盧寵茂昨表示，本港確診數字由5月底的「低3位數」，躍升至近期近3,000宗，對公院系統構成重大壓力，政府「絕對不會躺平」應對，而會以精準控疫及人性化措施，扭轉上升的趨勢，「把握未來在手中」，「控制住」確診者及高風險群組；又重申要及早診斷，檢測要「多、快、準、易、平」。而本周五起，居家隔離的確診者需戴電子手環，手環會隨隔離令同時發出，以防他們離家。

 

盧寵茂

 

多一度防綫 實名為識別非追蹤

 

　　「安心出行」亦擬實名制，核酸陽性者轉為「紅碼」，使他們無法於社區活動；檢疫者則會獲發「黃碼」，允許「點對點」上班上學，可以乘坐公共交通，但不能去高危場所如醫院、院舍、及去「除口罩」活動的場所。盧指，通過「黃碼」，現時入境7天酒店檢疫者可望局部居家檢疫，但確實調整方向，如會否全面居家隔離或作健康監察，視乎實施「抵港第3日核酸」等成效再決定。

 

　　對新政策是否「不信任市民」，盧指現有12,419名確診者居家隔離，佔整體6成，相信本港市民質素高，惟無從監察「有無人偷走」，「點解香港要有警察和法庭？因不能保證所有人會完全遵守（法例）。」他續指部分人或「唔覺意」違例，新措施有助「確保遵守」；因部分人會拆甩電子手環逃避監測，故要以「安心紅碼」作多一度防綫。他強調，「安心」實名制僅為識別患者，程式無追蹤功能，亦非針對一般無確診者，實行時間「愈快愈好」。

 

「變幻是永恒」 疫情變政策變

 

　　他又指「變幻原是永恒」，疫情改變，政策便需變革，不認為與上屆政府防疫方針有衝突，強調無意「使用增加社會成本的措施」，現時「完全沒有」封城計劃。對澳門及上海等實施「健康碼」多時，社區仍廣泛爆疫，盧指防疫要因地制宜，兩地和香港在人口年齡結構分布、居住環境、接種率、經濟及國際交流等都「好唔同」，香港目標是「做減數」，將病毒傳播率減至1以下，「香港人口多過澳門好多，是更國際化城市，很多方面不能直接比較」。

 

 

下一頁:增2863新症 7人疫歿

 

轉載自: 晴報

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