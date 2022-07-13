「安心」紅黃碼 李家超強調只用於抗疫

【晴報專訊】港府宣布「安心出行」將實名制，特首李家超昨表示，醫衞局構思的「紅黃碼」適用範圍狹窄，「紅碼」針對確診者，「黃碼」適用於酒店檢疫人士，正分析數據以調整檢疫日數，其他市民不受影響。對新做法被指是加強社會監控，李強調，任何措施用於非抗疫用途是「不會發生」且「不切實際」，重申任何人有意借此製造事端都並非事實，籲公眾不要相信。

「安心出行」將會改為實名制，當局日前指會盡快推出。（資料圖片）

增2769新症 大角咀學之園8師生染疫

昨多2,769宗確診，當中2,558宗屬本地，211宗輸入；增1名94歲婦病逝。政府宣布維持現有社交距離至本月27日。醫管局指，現有982名新冠患者留院，部分聯網已暫停非緊急手術，日間服務、住院非緊急檢查亦將受影響。

昨有285校呈報369宗陽性，7校因個別班級爆疫停面授1周。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，大角咀學之園幼稚園（凱帆薈）1教室爆疫，估計最先發病教師在上周四（7日）曾與另2名老師在教室內午膳，而3人任教的上下午班再有5學生中招，相信由該教師傳染。

學之園指，教師在課室內「1人1桌」用膳，符衞生防護中心指引，期間無學生共膳。

2間安老院及2間殘疾院舍共4名院友中招，均已打3至4針。疑BA.2.12.1個案則多30宗，19宗無源頭；疑BA.4/5增16宗，7人無源頭。對深圳灣口岸有快速核酸陽性旅客自行離開口岸，歐指現時口岸每日陽性個案在5宗以下，稍後會有優化措施。

料90萬人有長新冠 中大展大型調查

中大醫學院即日起展開全港首個大型「長新冠」研究，邀新冠康復者填寫問卷。院長陳家亮指，去年研究發現，76%患者康復6個月後，仍有最少一種症狀，包括心口痛、失眠、呼吸急促、脫髮、關節痛及腦霧等，以127萬人確診推算，估計最少90萬人有「長新冠」，靠單一專科難提供全人治療，冀透過研究了解長新冠對患者健康、家庭朋友和工作影響，助策劃醫療資源分配。

陳承認，部分疑似症狀未必與感染有關，故將邀1,000名康復者參與下階段研究，每半年提供一次糞便樣本作腸道微生態分析。中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟指，早前研究指在554名康復者中，69.5%有中等至嚴重程度長新冠，他們有獨特腸道微生態，腸內菌種較少，透過分析可對症下藥。

李家超

此外，對抗疫專家顧問團會否獲延任，李家超昨稱上任前與專家組有2次接觸，即將再次委任。消息指，新成員包括港大學者孔繁毅及劉澤星。