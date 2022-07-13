新巴城巴合併 重組路線或加價 10年投資35億承諾2年不裁員

【晴報專訊】3巴專營權明年中屆滿，特首會同行政會議昨批出3個為期10年的專營權，新安排下，新巴將併入城巴，現有票價暫不變。

匯達交通主席張堃指，兩巴合併或有助長遠轉虧為盈，將投資35億元改善服務。

母公司匯達交通指，兩巴合併有助轉虧為盈，未來10年會投資35億元改善業務，又承諾2年內不裁減前線員工，但因合併後將統一車費表，承認長遠要維持可持續經營，對票價會有輕微影響。

現時城巴持有「港島及過海巴士網絡」（專營權一）及「機場及北大嶼山巴士網絡」（專營權二）兩專營權。行會昨通過，將原定2026年6月1日到期的專營權一提早3年到期，與新巴專營權到期日相同，新的10年專營權「市區及新界巴士網絡」會批予城巴，並在屆滿當日生效。城巴專營權二和龍運巴士專營權則獲延長10年，兩者均在2033年5月1日屆滿。

政府指票價暫不變

運輸及物流局表示，不少新巴路線與城巴重疊，且兩巴維持「兩套制服，兩套硬件」，加上鐵路網絡打擊巴士經營，疫下客量大減，相信合併有助巴士公司達規模經濟，同時可重組現時分屬不同專營權的路線，惟強調不代表減班次。政府又強調，現有票價不變，但兩巴各有車費等級表，訂明不同里數車程的車費上限，未來將統一以較高者為準，惟不代表城巴要加價，因大部分路線實際票價均未達上限，且兩巴合併與否都可申請加價，強調運輸署會考慮就加價、班次或路線調整申請把關。惟匯達交通承認，長遠或對票價有輕微影響，票價要令公司可持續經營。

香港運輸物流學會特許會員陳嘉朗質疑，匯達交通接手後執意開客量較低的20A線，運輸署卻無反對，且港島線西延和沙中線通車後，路線有減無加，轉乘無真正考慮乘客需要，對署方把關有保留。

匯達交通主席張堃

兩巴2017/18年起連續4年錄虧損，匯達交通主席張堃指，合併或有助長遠轉虧為盈，但經營受通脹、油價及通關等影響，難有時間表，強調會投資35億元改善服務包括引入零排放巴士、興建新車廠等，亦會加強在屯門、北區、將軍澳以至安達臣道新發展項目服務；又承諾合併2年內不裁減車長，營運總裁李卓豪更形容，合併後待遇不比現時差，亦無計劃再裁減後勤員工。當局則稱，違反承諾不會有法律後果，但影響觀感，相信匯達不會冒險。

九巴指在新專營權期間，九巴月票會擴展至適用於53條龍運路線，亦可用27折乘22條機場及口岸線，又指歡迎政府批准兩巴合併，有助改善擠塞，而騰出的巴士資源將投放至各新發展區，配合政府提出公屋提前上樓，甚至可在居民入伙前提供服務。