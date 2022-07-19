港確診人數連續6日破3千 St.Catherine校車群組再添4學生

【晴報專訊】本港昨多3,436人確診，連續第6日破3千大關。學校陽性病例亦創新高，多達548間學校爆疫，共888名師生確診。

St. Catherine幼稚園昨共增七人確診（資料圖片）

衞生防護中心指，有9校、11班要停課1周，包括早前爆出18號校巴群組的九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園，昨再揭早班車有4名學生感染，追查後發現搭校車師生疑在2班傳播，感染另外3名學生，相關班別要停課，而全校最少22人中招。

昨多3,182宗本地感染，254宗輸入個案；多3人病逝，包括1名患高血壓及腎衰竭的60歲女病人，在快測陽性5日後突在家暈倒，出現心肌梗塞，送院搶救，至本周日（17日）死亡。

而學校個案顯著增加，傳染病處主任張竹君指，昨接獲548校呈報888宗陽性，涉及過去4日病例，當中9校共11班需停課1周，包括早前爆出18號校巴群組的ST. Catherine幼稚園，早班車多4名學生染疫，當中2人讀的NC AM班，有1名無搭車的學生亦感染；而曾搭下午校巴的確診老師任教的UPPER 7 AM班，亦有2名無搭車的學生染疫，2班均要停課1周。

張續指，18號校巴爆疫後已停運，公司已更換車輛接送學生，目前早班車累計4人感染，下午班車有9人中招。按早前公布，連同老師、司機和保姆，全校最少22人中招，惟張強調不會貿然要求全校停課。另大埔港九街坊婦女會孫方中小學亦有2班停課，涉4C班和6C班各3名學生。

張竹君：不貿然要求全校停課

翻查資料，即使因假期效應，學校周一陽性數字向來較多，但本周一公布陽性個案已「翻幾翻」，由6月初約200多宗，增至6月中約400多宗，7月初再上約600宗，昨更升至近900水平。

另昨多5院舍爆疫，涉5名院友。疑BA.2.12.1則多82宗，疑BA.4或5多30宗。