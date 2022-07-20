  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/07/2022

書展今開鑼 展商觀望「無暑假」市道 低至5折吸客 旅遊書$10本

#書展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　【晴報專訊】一連7日的書展今日正式開鑼，貿發局指受消費券及會展站通車帶動，相信可吸引人流；惟今年學生「無暑假」，書商對銷情抱觀望態度，部分以低至5至68折吸客，甚至10元一本平賣旅遊書，亦有書商推限量書紀念才子倪匡。

 

有書商指暑假被疫情打亂，加上經濟不景，難預計人流及銷情。

 

　　貿發局強調，無預先審查書籍，若收到投訴會紀錄及配合執法機構調查，惟昨現場所見，評彈時政書籍幾近絕迹。

 

　　今年書展共有3個展館。本月初離世的本地科幻小說大師倪匡，其衞斯理系列作品的出版社，在場內設特別角落售賣；天地圖書亦為紀念倪匡，推出多本相關書籍，包括特別發售由內地作家王錚創作的《來找人間衛斯理︰倪匡與我》修訂版，限量約500本，最快周六有現貨；另有港產漫畫家馬仔移英後首本作品。天地圖書助理總經理區麗兒表示，疫情反覆，未通關下內地讀者未能入境，加上今年「無暑假」，對銷情抱觀望態度，「打平手已好好」。

 

天地圖書助理總經理區麗兒

 

　　主打本土文化及歷史書的亮光文化項目編輯鄭沛恩指，今年推逾5本新書，包括林夕的《別人的歌》，為書展首發，全場8折，直言今年暑假被疫情打亂，加上經濟不景，難預計人流及銷情，已縮小攤位面積。

 

　　參展逾10年的藍藍的天，則推出全新兒童及親子圖畫書系列、區家麟旅人日誌三部曲，部分舊書以5至7折發售。社長伍先生認為，書展是疫下少見的實體展覽，近年在家抗疫，實體書讀者「回流」，料生意有10至20%增長。

 

　　專售兒童補充練習的樂思教育，今年低至68折，業務拓展經理黃麗華指，今年擴大攤位讓家長「行得舒服，留得耐啲」，但對銷情持觀望態度。

 

　　全球陸續放寬旅遊限制，雖然港人出入境仍受限，惟售賣近60%為旅遊書的跨版生活負責人王先生指，不少港人有外遊意慾，甚至已出發旅遊，「大家都要重新裝備」，往年最受歡迎的日本旅遊書佔銷售額一半，今年大減價低至每本10元。

 

貿發局：消費券及會展站通車 可吸人流

 

　　以往書展不乏評彈時政書籍，惟今年有書商被拒參展，場內政治書幾近絕迹，伍先生說，近年參展商心態變化大，「一定有自我審查」，故讓部分退場的展商「寄賣」書籍。

 

　　貿發局副總裁張淑芬稱，受消費券及會展站通車帶動，相信可吸人流，會加強人流管制，在中環廣場及華潤廣場外、以及會展前廳設緩衝區，搭建帳篷讓市民排隊，並在網站及App實時發布排隊情況。

 

　　被問及如何處理「禁書」時，她強調無預先審查，但若收到市民投訴，會記錄及配合執法機構的調查，「因不是由我們決定是否侵犯法律。」

 

移民潮帶動海外訂單 粵語書成「餞別禮」

 

　　近年不少港人移居海外，區麗兒指海外訂單有5%增長，主要是英、澳、加，佔整體網購銷售量10%，而升學書籍亦是大熱。黃麗華透露，有家長更特意托香港友人，選購小學補充練習寄往海外。鄭沛恩亦說，與廣東話相關的書籍成「餞別禮」。

 

　　提供英語試的KEA learning international職員陳小姐稱，有40%人士為海外升學鋪路而報讀及報考課程，10至12月為考試旺季，每月平均有近千人應試。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#書展

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk