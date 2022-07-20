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20/07/2022

學校續爆疫 恐增校車群組 10校10班停課

#停課 #學校 #肺炎疫情 #社交距離
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　　【晴報專訊】疫勢未緩，昨續有3,256人確診。衞生防護中心指，確診個案已維持在3,000宗以上約1周，料持續上升，但收緊社交距離「代價太高」，會維持現行措施。

 

　　另385間學校昨呈報498宗陽性，多達10間學校共10班要停課1周，且再有校巴司機及保母中招，恐掀新校巴群組。

 

　　昨多3,019宗本地感染，237宗輸入個案；截至昨日有1,190名患者於公院留醫。傳染病處主任張竹君指，連日確診個案維持在3,000宗以上，料升勢持續，因見英國、澳洲等醫療負荷增加，擔心本港醫療服務亦步後塵。惟因再收緊社交距離的「代價太大」，暫時會維持現狀，冀市民做好防疫及接種疫苗。

 

「代價太大」 暫不收緊社交距離

 

　　昨有385間學校呈報498宗陽性個案，較上周同期多3分1；10校共29人染疫，最少10班需停課1周。當中銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園疑有校車爆疫，早班車的1名司機及1名保姆確診，同車17名學生停課，涉不同班級。

 

沙田聖公會主風小學有染疫兄弟，分別就讀2B及3B班，或為校內播毒關鍵。（資料圖片

 

　　沙田聖公會主風小學繼3B班爆疫，2B及5C班各多3學生感染，全校12人中招；大埔港九街坊婦女會孫方中小學4C及6C班繼有6生中招，2B班昨亦有3學生染疫，全校共有9人確診。

 

　　張指，暫時未找到孫方中小學3班爆疫的關連，而主風小學有2兄弟讀2B及3B班，或是播毒關鍵；而目前學校單日確診維持在300至400宗，數據與社區比例相若，暫無「全校停課」硬指標。

 

北區內科男病房群組 增至11人

 

　　另懷疑BA.2.12.1多56宗，當中33宗無源頭；疑BA.4或5則多30宗，13宗無源頭。3院舍多3院友感染；北區醫院內科男病房多1名72歲翁感染，群組增至11人。

 

 

轉載自: 晴報

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