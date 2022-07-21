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21/07/2022

投訴學校禁留長髮 中五男生指平機會受理正調停

#平機會 #長髮 #中學生
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　　【晴報專訊】中五男生斥學校向男生頒「長髮禁令」有歧視之嫌，向平機會投訴，引起全城熱議。該男生林澤駿前日在IG拍片及發帖文，實名指控就讀的東華三院黃笏南中學，在一個多月前，威脅他若不剪去長髮，將被停學或禁止參與學校活動，他批評做法涉違性別歧視條例，已去信平機會投訴，更稱會方已受理及調停。

 

林澤駿批校方漠視男生留長髮可能出於心理需要(網上圖片)

 

　　林指，自身有「少許性別焦慮」，雖妥協剪去長髮，惟仍想反映「髮禁」不合理之處。他質疑「長髮男生是爛仔會影響校譽」及「長髮男生邋遢及不整潔」等說法的理據，反問女生為何無此顧慮，批評校方漠視男生留長髮可能出於心理需要，亦「凌駕」學生在校外自我表達權利。

 

校方：正與平機會商討

 

　　林坦言，對調停結果不樂觀，相信整個調查會耗時1至2年，但強調絕不是希望導致女生未來「被迫剪短頭髮」。他說，自從前立法會議員梁國雄就男囚犯剪髮令作司法覆核，法院頒布陳詞後，已思考校規限制男生留長髮是否違法，「同我有一樣苦衷嘅同學，都需要一個答案」。

 

　　本報就事件向東華三院黃笏南中學查詢。校方僅透露，校長正與平機會開會商討事件，暫不會作回應，亦未言對林會否有懲處。平機會則回應指，在處理查詢及投訴時，須遵守保密和需要知情原則，不會透露有否收到相關個案。

 

　　教育局局長蔡若蓮則指，各校有自身文化，亦會因應價值觀教育及校風設立相應校規，學校行政手冊對校規亦有清晰指引，相信校方能專業處理。

 

　　今屆DSE超級狀元、就讀皇仁書院的麥顥邦指，冀社會通過「髮禁令」事件，接納和體諒不同人會有不同的生活模式。

 

轉載自: 晴報

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