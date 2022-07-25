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25/07/2022

持續進修基金申請倍升 下月資助加碼 疫下學藝傍身「工科」贏「文科」

#持續進修基金
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　　【晴報專訊】政府自2019年起優化持續進修基金（CEF），下月1日起更為資助加碼，由2萬元增至2.5萬元，並撤銷申請人的年齡限制。兩年間申請宗數飈升逾倍，至逾5萬宗，逼近12年前高位。近年最熱門包括保安、電氣布線、美甲等課程。

 

持續進修基金下月1日起資助加碼，由2萬元增至2.5萬元。（資料圖片）

 

　　有培訓機構指，疫情下不少人盼學門手藝轉跑道，甚至為移民裝備自己，令「工科」跑贏「文科」，報名人數升約10%至50%。學者稱，學一技之長成為逆市求生門，料有更多新課程面世。

 

　　基金於2002年起實施，並於2006年達高峰，當年已發還款項的申請宗數達73,138宗，惟其後逐步回落，2018年曾跌至16,330宗。翌年政府優化計劃，資助上限由1萬元提高至2萬元，且不設申領次數及年期限制，年齡上限亦由65歲改至70歲，並擴大課程範疇至所有在資歷名冊登記的合資格課程，涵蓋舊有用戶。2019年已發還款項的申請宗數微升至20,711宗，並遞增至去年度的50,160宗，升幅達142%，逼近2009年的52,972宗。

 

兼為移民鋪路 學電工美甲增

 

近年較多原本做文職、20至30歲的新手學生，報讀電氣布線工證書課程。

 

　　近年最熱門的課程，除以往的文科外，亦包括保安員、電氣布線工及美甲。提供電氣布線工證書課程的機電工程協會，修畢60小時後，可考取中工牌或電工A牌，協會行政主任葉志豪稱，以往報讀者多為有經驗、40至50歲的「師傅」，近年則較多原本做文職、20至30歲的新手學生，而每班20至30人中，約1至2人是為移民鋪路，報名人數升5至10%，「現時報名都要10月先有位」，協會已遞交申請，準備開辦多2個電工課程。

 

美甲比美妝修讀時間短，費用亦較便宜，令更多人有興趣入行。

 

　　而開辦美甲、美妝等課程的CMM蒙妮坦學院課程主任李小姐指，過去7年每班人數由12人增至20人，尤其是在職人士，其中約60至70%人是為轉行或開創副業而進修，其餘30至40%人為移民，學員包括醫護、地產代理、保險、文職等。以其美甲課程為例，修畢全日班2個半月課程，便可做導師教班，證書獲全球484國家認可，亦可額外付費考取國際試，「美甲比美妝修讀時間短，費用亦較便宜」，令更多人有興趣入行。

 

　　另外，青協持續進修中心單位主任關海寧稱，2019年前僅提供2個CEF課程，每年約200人報讀，2019年基金優化後，中心加入3個新課程，每年報讀人數增至500人，至今年5月再加入2個課程，令總課程達7個，估計今年收生可達千人。

 

　　她續指，現時熱門課程為幼兒Playgroup導師培訓證書及花藝師培訓證書；因疫下失業率升，不少人重新審視事業發展，為轉行裝備自己，亦有部分人為移民做準備，相信下月資助加碼後將有更多人報讀，計劃開辦兒童教育及心理輔導師課程。

 

全民增值 料更多新課程面世

 

　　城大市場營銷學系高級特任講師譚桂常指，時代轉變，不少人都希望轉型作自由工作者，擁有一技之長會是優勢，「例如美甲，無論在香港或海外，都可以在家接job」，逆市下更是一項求生技能，認為全民增值下，將有更多新課程面世。

 

 

轉載自: 晴報

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