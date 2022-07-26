詐騙案年升4成 7成涉網騙

【晴報專訊】今年上半年本港共錄得31,434宗罪案，較去年同期微增1.8%，其中行劫、爆竊、強姦、傷人等均錄得顯著跌幅，惟詐騙案按年升逾41%至超過1.23萬宗，當中7成為網上騙案；勒索案亦增3成，主要涉裸聊勒索，當中約25%受害人為學生。

騙案數字大增，以網購騙案佔最多。



上半年騙案數字由去年同期的8,699宗升至12,326宗，按年增幅達41.7%，當中以網購騙案佔最多，有多達3,954宗，求職騙案、投資騙案和電話騙案亦高企，4類騙案升幅介乎4成至約4倍；而投資騙案及電話騙案涉及損失金額共計已逾11億元。警方稱，投資騙案主要手法為網戀投資騙案或藉虛假投資應用程式行騙，電話騙案則仍以假冒官員及「猜猜我是誰」為主。



裸聊勒索增 25%受害人為學生



另今年上半年警方共錄得16宗兇殺案，較去年同期多6宗，增幅達6成，當中11宗涉家庭或親屬暴力；勒索案則增214宗至921宗，升幅約3成，主要涉及裸聊勒索，比去年同期增215宗至共708宗，逾6成受害人是30歲或以下，約25%受害人為學生，為所有群組中最多。



上半年因犯事而被捕的10至20歲青少年則共有1,245人，較去年少274人，惟涉傷人和嚴重毆打、詐騙及非法會社罪行均增。而截至上月30日，警方就《香港國安法》共拘捕201人，當中逾半已被檢控；上月升級的「反恐舉報熱線」截至本月中累計收逾3,800個信息。