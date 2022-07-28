6月私樓跌1.1% 上半年累挫3.4% 九龍細價樓呎價跌穿$1.4萬

【晴報專訊】息魔來襲，二手樓現劈價潮。差估署6月份樓價按月跌1.1%，上半年累挫3.4%，為2020年12月以來新低。其中上車盤跌勢擴大，按月跌1.8%，九龍區細價樓呎價跌穿1.4萬元，重回2019年水平，地產界恐全年累跌10%。財政司司長陳茂波則派定心丸，指加息不會引發如1998年的樓市危機。

美孚新邨2期以呎價1.1萬元成交，低市價8%。（資料圖片）

本港樓市連跌2個月，6月私樓售價指數報380.5點，按月跌幅擴大至1.1%，今年上半年累跌3.4%。以431呎或以下上車盤跌幅最大，跑輸大市跌達1.8%。按分區來看，港、九、新界431呎或以下的上車盤皆全線下滑，分別按月跌2.28%、4.27%、3.34%。其中九龍區跌勢最多，呎價跌至約13,894元，貼近2019月2月水平，按年跌幅更達11%，入場費跌至約599萬元，一年間慳約73萬元。

料全年樓價跌近10%

受息口趨升影響，加上疫情反覆，不少二手樓劈價求售。美孚新邨7月至今暫錄15宗成交，新近成交的美孚新邨2期吉利徑7號中低層638呎兩房戶，原叫價900萬元，最終累減162萬元，以738萬元沽出，低市價8%，呎價11,567元。

仲量聯行香港主席曾煥平稱，本港樓市受一籃子負面消息影響，如加息、環球經濟不景，「財政司司長（陳茂波）都宣布下調下半年經濟展望」，估計下半年樓價會進一步跌近5%，全年累計跌近10%。

陳茂波：加息幅度毋須跟隨美國

利嘉閣研究部主管陳海潮指，美國加息及疫情反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢，二手樓業主則擴大議價空間及減價，料7月份樓價指數將續跌1%，如下半年疫情仍反覆，加上通關無望，隨着本港跟隨美國加息，恐難扭轉跌勢。

財政司司長陳茂波預計，本港最優惠利率將在未來數月上調，為4年來首次，由於本地銀行業流動性充足，加息幅度毋須跟隨美國息率，認為不能與1998年亞洲金融風暴觸發樓市大跌作比較，置業人士跌入負資產的可能性低，潛在住屋需求仍強勁，認為市民不應對樓市感悲觀，亦強調政府無意放寬現時的需求管理措施。