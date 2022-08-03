佩洛西抵台 京譴責提交涉抗議 解放軍圍台軍演

【晴報專訊】台海戰雲密布，美國眾議院議長佩洛西的專機昨午離開亞洲行程第2站馬來西亞後，繞開南海，昨晚近11時抵台北松山機場的軍用基地。

佩洛西（粉紅衣）昨晚抵台北，獲台當局歡迎。（電視畫面截圖）



台媒報道佩洛西今早將與台灣的領導人蔡英文會面，並到立法院與院長游錫堃及各黨代表會面。



在北京，外交部昨晚發聲明，指佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。



聲明又指，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和台獨分裂勢力負責。



解放軍周四起圍台軍演



央視新聞昨晚近10時半報道，解放軍蘇35戰機穿越台灣海峽。新華社於佩洛西抵台後公布，解放軍周四中午起一連3日於圍繞台灣6個區域展開海空軍事演訓、組織實彈射擊。為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。東部戰區公布昨晚起在台東外海試射常規導彈。



獲台灣的吳釗燮外長代表接機後，佩洛西發表聲明，指訪問絕不與美國長期以來以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證為指導的政策相牴觸。她指今次之行重點是相互安全、經濟夥伴關係和民主治理，與台灣領導人的討論將集中在重申美國對夥伴的支持和促進共同利益。



逾33萬人昨湧入飛行數據網站Flightradar24實時追蹤佩洛西專機，網站多度癱瘓。